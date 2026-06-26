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香港海关出席「电商新视野博览会」 推广便利商贸 丘应桦到访参观

突发
更新时间：19:25 2026-06-26 HKT
发布时间：19:25 2026-06-26 HKT

香港海关于6月25至26日出席香港生产力促进局与工业贸易署合办的「电商新视野博览会2026 — 品牌拓展市场无国界」，是次博览会设有跨境电商及零售科技等主题专区，另设有十场专题研讨会。香港海关通过与生产力局合作，在会场设置展览摊位，其间商务及经济发展局局长丘应桦亦有到访。 

海关展览摊位向在场人士推广多项便利商贸计划，包括：「香港认可经济营运商（AEO）计划」、「自由贸易协定中转货物便利计划(中转易)」、「跨境一锁计划」、「跨境快件清关便利安排」、「空陆鲜活产品专属快线」以及「贸易单一窗口」。

此外，香港海关亦在6月26日于「亚太经济合作组织（APEC）研讨会」中向在场人事介绍香港AEO计划的背景、特点及优惠，如减少海关查验和优先清关等，以吸引更多中小企业参与。

电子商务发展迅速，香港海关致力推出各项便利商贸措施，为不同业务提供多项通关便利，协助拓展全球发展商机。

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