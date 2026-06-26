警打击诈骗傀儡户口 5日连拘89男女 涉70案骗款近2亿

西九龙总区及其辖下警区刑事部于6月22至26日在区内展开代号「火痕」的打击诈骗及洗黑钱行动，于全港多区拘捕共89人（17至70岁），包括1名非华裔男子、8名非华裔女子、4名内地男子、55名本地男子及21名本地女子，分别涉嫌「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」。

调查显示，被捕人涉嫌与70宗诈骗案件有关，涉及网购、投资、电话及求职骗案，涉款共约1.9亿元。被捕人大部分为傀儡户口持有人。行动中，警方冻结约86万元怀疑犯罪得益。

警方重申，「以欺骗手段取得财产」属严重罪行，根据香港法例第210章「盗窃罪条例」第17条，一经定罪，最高可被判处监禁十年，市民切勿以身试法。

洗黑钱亦属严重罪行，根据《有组织及严重罪行条例》（第455章）第25条，如有人知道或有合理理由相信任何财产全部或部分、直接或间接代表任何人从可公诉罪行的得益而仍处理该财产，一经定罪，最高可处罚款五百万元及监禁十四年，市民切勿以身试法。而为加强打击利用傀儡户口清洗黑钱，警方会在检控傀儡户口持有人洗黑钱罪时向律政司征询意见，根据有组织及严重罪行条例第27条申请加重刑罚。