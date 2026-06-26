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入境处联多个部门全港反黑工 搜装修单位货仓拘36人包括8雇主

突发
更新时间：18:30 2026-06-26 HKT
发布时间：18:30 2026-06-26 HKT

入境处于6月18日至6月25日在全港多区展开反非法劳工行动，包括「光影行动」、联同劳工处执行的「彩虹行动」以及联同香港警务处执行的「冠军行动」。行动中，调查人员搜查多个目标地点，包括餐厅、装修单位及货仓等，共拘捕21名怀疑非法劳工、8名涉嫌聘用非法劳工的雇主及7名逾期逗留人士。

被捕的怀疑非法劳工12男9女，年龄介乎25至54岁，当中4名男子持有不允许雇佣工作的担保书（俗称「行街纸」）。因涉嫌聘用非法劳工被捕的雇主为6男2女，年龄介乎30至77岁。被捕的逾期逗留人士为7名女子，年龄介乎33至58岁。有关涉嫌聘用上述非法劳工的雇主的调查仍然在进行中，不排除有更多人被捕。
 
入境处发言人表示，任何人违反对他有效的逗留条件，即属犯罪。同时，所有旅客在未获入境处处长批准前，无论受薪与否，均不得在港从事任何雇佣工作。违例者会遭检控，一经定罪，最高刑罚为罚款五万元及监禁两年。协助及教唆他人违反逗留条件者同罪。

怀疑非法劳工在行动中被捕。政府新闻处图片
怀疑非法劳工在行动中被捕。政府新闻处图片
怀疑非法劳工在行动中被捕。政府新闻处图片
怀疑非法劳工在行动中被捕。政府新闻处图片

 

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