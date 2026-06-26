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两老妇堕猜猜我是谁骗局失9万元 20岁马来西亚青年为赚快钱来港收骗款被捕

突发
更新时间：17:56 2026-06-26 HKT
发布时间：17:56 2026-06-26 HKT

一名20岁马来西亚籍青年为赚快钱，受诈骗集团招揽来港执行「海外任务」，向两名长者收取共9万元骗款，最终被警方拘捕。警方指，青年透过社交媒体加入兼职群组，全程透过社交媒体及电话与诈骗集团成员联系，从未与对方会面。

警方于今年6月接获一名73岁老妇报案，她指早前接获陌生来电，对方自称为其孙儿，讹称急需金钱。报案人按对方照指示于6月17日前往一间银行提取6万元现金，并将款项交予一名男子。同日中午，事主再次接获来电，对方表示报案人需要支付更多金钱。事主其后再次到同一银行拟提取现金，银行职员于是报警。

湾仔警区刑事部人员接手调查，根据情报分析、深入调查及翻查大量闭路电视片段，包括对「锐眼」计划下的闭路电视作全面分析，人员于6月24日于尖沙咀拘捕一名持护照的20岁马来西亚籍男子，涉嫌「以欺骗手段取得财产」。行动中，人员检获一部手提电话。

经进一步调查及情报分析后，人员发现该名被捕男子亦涉及另一宗于6月23日发生的同类案件。案中一名90岁女子接获陌生来电，对方自称为其朋友，讹称急需资金周转。报案人将3万元现金交予该名被捕男子。警方其后主动联络该名女子，并协助其报案，两宗案件现正合并调查。被捕人现正被扣留调查。

调查显示，被捕人透过社交媒体加入兼职群组后，被犯罪集团招揽来港收取骗款。集团以「海外任务」及「轻松赚钱」作招徕，并安排其机票及住宿；被捕人全程透过社交媒体及电话与集团成员联系，从未与对方会面。被捕人其后按指示先后到湾仔及旺角向两名长者收取骗款，两宗案件涉案金额约9万元。

 

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