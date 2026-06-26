假水务署短讯｜水务署强调「三不会」 警伙通讯商堵截源头 专家促规管短讯中介平台

香港警方与内地公安联合执法，成功瓦解一个跨境假冒水务署发钓鱼短讯的诈骗集团，于3至6月份期间拘捕9男6女，包括两名主脑。警方联同水务署今日（6月20日）见记者，除了交代行动细节之外，亦双双提醒市民诈骗手法层出不穷，必须保持警惕。香港资讯科技商会荣誉会长方保侨认为，电讯商须通力合作，优化防骗手段；并规管短讯中介平台，从源头堵截漏洞。

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水务署强调「三不会」

水务署助理署长曹炳豪表示，衷心感谢香港警务处一直全力打击网上诈骗罪行，并指出近日假冒短讯、电邮及钓鱼网站有所减少，警方实在功不可没。然而，署方强调骗案手法千变万化，市民绝不能掉以轻心。水务署提醒市民，署方绝不会以短讯催交水费，亦不会透过超连结引领用户到其他网站，更不会要求用户提供信用卡资料。

市民如担心过期缴费，可以使用水务署的流动应用程式「水务通」（eWater），或在水务署官方网站（wsd.gov.hk）登入电子服务帐户，查阅帐户资料及缴费。市民如收到可疑短讯，或曾经在钓鱼连结提供个人或信用卡资料，应立即与警方联络。另外，水务署已在客服热线（2824 5000）加入提防虚假短讯的语音提示，同时设立快捷键，以便市民迅速联络客服主任查询。

警吁收到威逼字眼勿惊慌

网络安全及科技罪案调查科网络安全组警司许绮惠表示，针对经常转换短讯发送人名称和内容的钓鱼短讯，网络安全及科技罪案调查科会持续联合其他电讯商合作，从源头加强识别诈骗短讯；并持续透过拦截及提示警告的方式，减少可疑短讯进入香港市民的手机。

警方提醒市民，目前多个政府部门已纳入「短讯发送人登记制度」，官方短讯均会统一使用「#」号开头以资识别。市民亦可下载「防骗视伏App」，利用其提示功能自动识别问题网站或诈骗电话；若发现可疑网站或电话，亦可透过App内的「公众举报」功能直接向警方提供情报。

另外，警方指出骗徒常使用「逾期未缴费」、「必须于今日处理」、「停水」或「注销账户」等逼迫性字眼，部分人收到会慌张失措，从而堕入骗局。因此，市民收到类似短讯后，必须保持冷静，切勿胡乱点击短讯内的超连结，更不要输入个人资料、账户密码或一次性密码（OTP）等。

警方亦建议市民开启银行通知功能，并定期检查账户纪录，一旦发现有问题交易，立即联络相关银行或发卡机构查核。市民如有任何怀疑，可致电防骗易热线「18222」查询。万一不幸受骗，谨记保留短讯、网址、交易纪录及截图等证据，并尽快报警求助。

专家吁电讯商通力合作 优化防骗手段

就有诈骗短讯仍能成功绕过拦截问题，香港资讯科技商会荣誉会长方保侨表示，理解每间电讯商的网络基建及技术水平存在差异，目前警方正持续与业界保持紧密合作，务求拉近技术差距，提升识别与拦截的成效。长远而言，方保侨期望各电讯商能通力合作，扩大技术覆盖面，并持续优化防骗手段，以最大程度减少市民接收可疑短讯的机会。

另外，方保侨指出在过往钓鱼诈骗案中，骗徒普遍利用短讯中介平台（SMS aggregator），透过网络大规模批量发送诈骗讯息。由于此类非法操作往往涉及跨境及隐藏身份，加上目前并非所有平台都设有完善的电子身份验证（eKYC）机制，增加警方调查难度。因此，方保侨期望未来能将这类平台纳入规管，并强制建立完善的eKYC机制，从源头堵截诈骗漏洞。

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨。资料图片