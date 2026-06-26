假水务署短讯呃逾700人共1630万 受害人最细仅17岁 警联公安破跨境诈骗集团拘15人包括2主脑

香港警方经情报分析及调查后，锁定一个跨境诈骗集团，并于3月至6月份与内地公安部门展开联合执法行动，成功拘捕15人，年龄介乎19至57岁，包括两名集团主脑，成功瓦解一个跨境假冒水务署钓鱼骗案集团，涉案金额总值约港币1,680万元。警方指受害人的年龄介乎17至86岁，其中最大一宗损失金额的受害人为71岁长者，损失31万元。

警方在今年1月至5月期间共录得11565宗科技罪案，当中钓鱼骗案有1009宗，而假冒水务署的钓鱼骗案占841宗，损失金额1680万元。其中最大一宗损失金额的受害人为71岁长者，他今年3月收到假冒水务署的钓鱼短讯，随后先后输入两张信用卡的资料，包括信用卡号码、有效日期及 CVV 安全码等，其后其信用卡被人盗用，骗徒透过一些外国网上购物平台购买电子产品，最终损失港币31万元。

声称水费已逾期或暂停供水 令受害人情急点击连结

警方发现骗徒会先建立假冒水务署的钓鱼网站，刻意加入「WSD」、「HKG」或其他政府部门的字眼，之后向市民大量发送大量假冒水务署的钓鱼短讯。短讯发送人的名称会刻意模仿政府部门，加入水务署或政府的缩写，如「WSD」、「HKSAR」、「GOV」等，令市民误会是由水务署所发出的官方短讯，内容主要为「水费帐单资料需要更新」、「水费已逾期」或「暂停供水」等具迫切感的字眼，令受害人情急之下点击短讯内的超连结。

当受害人点击连结后，会被带到一个假冒水务署的钓鱼网站，版面及流程与官方网站无异，非常逼真。假网站会要求受害人输入电话号码作身份核实，之后再显示一张假的逾期水费帐单，金额通常不高，可能只有数元，令受害人放下戒心按指示输入信用卡资料「即时缴费」。

识别逾1000个假冒水务署有关短讯发送人ID

受害人输入信用卡号码、有效日期、CVV安全码或OTP一次性密码之后，这些资料便会即时传送到骗徒控制的后台。当骗徒取得信用卡资料后，会迅速利用有关资料在网上购买电子产品、礼品卡，或其他容易转售的商品，其间骗徒会不停转换短讯发送人名称、钓鱼网站域名及短讯内容，企图掩人耳目。

网罪科联同新界南总区及港岛总区自3月起展开代号「傲鹰」的反钓鱼骗案执法行动，锁定负责制作、贩售及管理虚假网站的团伙，并与电讯商合作，识别超过1,000个与假冒水务署有关的短讯发送人 ID，并转交畀电讯商作拦截。警方在3月至6月期间，共拘捕13人，年龄介乎19至57岁，搜查多个分布各区的据点，包括红酒仓库，存货转手的临时货仓等，并检获一批怀疑以盗用信用卡资料购买的高价值货品，包括名酒、名表、化妆品、游戏卡、演唱会门票、电子产品及名贵手袋。警方初步调查显示，该跨境集团涉及720宗已向警方报案的钓鱼骗案。

两主脑内地落网

此外，内地公安部门根据香港警方的情报，在内地捣破一个诈骗据点，以涉嫌「诈骗」罪名拘捕两名主脑，分别为28岁男子及36岁女子，他们涉嫌管理相关钓鱼网站，去提取本港受害人的信用卡资料。行动期间，探员检取多部相信与建立及操作钓鱼网站有关的证物，包括电话、电脑等。

行动期间，警方亦发现约4000张怀疑被盗用的信用卡资料，已即时通知相关银行作出跟进及处理。另外，警方发现案件涉及超过1200个可疑网页连结，亦已交予电讯商进行拦截，以及透过多个渠道安排下架，以加强防范。

警方指新界南总区于今年1月至5月期间共接获超过200宗相关报案，涉及损失共约港币280万元，新界南总区反诈骗组联同网罪科，配合代号「傲鹰」的反钓鱼骗案行动，翻查大量闭路电视片段，锁定一批本地疑犯，怀疑他们涉及在新界南区发生的14宗同类案件，合共损失港币30万元，并于6月15日起先后拘捕9人，年龄介乎19至57岁，涉嫌「串谋诈骗」罪。

警方指，被捕的9人主要以「揾快钱」形式被招揽，他们在网上社交媒体见到「揾快钱」、「代收件」广告，按指示到顺丰自提点或智能柜拎货，货品包括 Pokémon 卡、高端护肤品、首饰、电子产品及贵价红酒等，之后再按对方要求，将货物寄往内地指定地址，每单可收取数百元的酬劳。另外，部份被捕则提供自己真实身份登记的电话号码作联络电话，亦用自己住址作收货地址，收齐货物后再依照对方指示将货寄往内地，同样按单收钱，实为帮诈骗集团转移贼赃。