国际禁毒日 惩教署推反毒宣传片 访学校助学子认清毒害

今天（26日）是「国际禁毒日」，惩教署推出全新一辑禁毒宣传短片《Obsession糖衣陷阱》，提升青少年精神健康与抗毒意识。同时，不同组别的惩教人员先后走访多区学校举办校园讲座，向学生宣扬远离毒品的信息，结合线上与线下力量，全力在社区推广「无毒生活」文化。

惩教署的AI反毒宣传片。

新一辑宣传短片主要针对毒贩利用花言巧语，将吸毒包装成为时尚潮流的伎俩，锐意戳破这些糖衣陷阱，揭露毒品既伤身，又毁人一生的丑陋本质，从而提醒年轻人切勿受谎言蒙骗，必须洁身自爱。

配合线上宣传，负责社区教育工作的「惩教先锋计划」人员今早联同惩教署警卫犬队，到访荃湾路德会吕明才中学举行禁毒宣传活动。人员透过有趣的互动游戏，协助学生认清毒害，学懂拒绝诱惑，携手在校园筑起抗毒防护网。

此外，惩教署爱群义工团旗下的小榄精神病治疗中心分队，亦早于五月下旬及六月上旬，分别到访屯门顺德联谊总会李金小学及匡智屯门晨辉学校，为数百名中小学生举办两场「青少年精神健康与预防毒品讲座」。

惩教署的AI反毒宣传片。

在讲座期间，一众持有精神科护士资格的职员义工化身「精神健康大使」，为学生拆解精神健康密码，并分享正确的纾压方法，从而增强学生抗衡毒品引诱的心理素质。在问答环节中，义工更送上由在囚人士亲手制作的藤织笔筒，寓意学生面对学业或生活压力时毋需「硬撑」，应主动倾诉或寻求专业辅导，犹如笔筒的藤支般，以坚韧态度面迎人生各种挑战。

与此同时，惩教先锋计划人员今（26日）日联同惩教署警卫犬队，到荃湾路德会吕明才中学进行禁毒宣传活动，透过有趣的互动游戏，帮助学生认清毒害，学识拒绝诱惑，向毒品说「不」，一起筑起对抗毒品的防护网。

另外，惩教署爱群义工团旗下的小榄精神病治疗中心分队，早于五月下旬及六月上旬，分别到访屯门区顺德联谊总会李金小学及匡智屯门晨辉学校，为数百名中小学生举办了两场「青少年精神健康与预防毒品讲座」。

在讲座期间，一班持有精神科护士资格的职员义工化身「精神健康大使」，为学生拆解精神健康密码，并分享应对压力的「正能量秘笈」，从而增强同学仔抗衡毒品心理素质。

在问答环节中，义工更特意为学生送上由在囚人士亲手制作的藤织笔筒，寓意他们在面对学业或生活压力时唔需要「硬撑」，可以找人倾诉或者寻求辅导，这样就能好似笔筒的藤支一样，充满韧性去面迎人生各种挑战。