警首次用无人机打击非法驾驶电动单车拘54人 部分为外卖员

为针对非法驾驶电动单车司机经常在马路及行人路上左穿右插，危害行人安全，警方在过去一连五日，在西九龙区首次引用无人机，在油尖旺市区重点打击驾驶非法电动单车的相关罪行。行动中共拘捕51男3女，部分被捕人正在送外卖。警方警告，外卖平台一旦发现其外卖员送外卖时使用非法电动单车，平台会主动冻结其外卖平台帐号，后果得不偿失。

西九龙总区交通部执行及管制组总督察郑俊杰讲述行动时表示，西九龙总区交通部联同西九龙各警区人员 ，今个月21至25日期间，一连五日在西九龙总区展开代号为「闪步」行动， 重点打击 驾驶非法电动可移动工具，亦即坊间俗称「电动单车」的相关罪行。

警方分析过往一年发生涉及电动单车的交通意外地点，主要集中在食肆或商店林立的地点，电动单车司机往往会在马路及行人路上左穿右插，无视其他道路使用者的安全，险象环生。

今次行动共拘捕54人，包括36名本地男子、2名本地女子、15名非华裔男子以及1名非华裔女子 ，年龄介乎18岁至72岁。行动中共检获54部电动单车作进一步检验。

特遣队高级督察谭健燊表示，行动中派出人员于油尖旺、深水埗及九龙城区执法。以往由于电动单车无合法可供识别的车牌识别，驾驶速度又较快，加上很多时候司机不会依照交通规行驶，直接增加警方截查驾驶者的难度。

有见及此，今次行动警方首次应用无人机打击电动单车的相关违法行为。警方利用无人机灵活性高以及可以提供多角度作观察的优势，辅助警员于重点位置进行高空巡逻。无人机可令警员观察方式，由以往只可以于某一个定点，转变为以高空鸟瞰方式，大大增加观察范围及细节，令警员可更容易发现电动单车驾驶者，纪录其相关违规详情 以及可更迅速有效，并安全地进行截查。

行动中部分被捕人正利用电动单车送外卖。为加强阻吓性，西九龙总区交通部一直与香港主流外卖平台 保持合作关系，如外卖平台发现其外卖员在送外卖时违反严重交通规例，如驾驶未领有牌照车辆，包括电动单车，平台会主动冻结其外卖平台帐号。

谭健燊强调，任何人在道路、行人路及单车径上使用未经登记及领牌的电动可移动工具，可能违反香港法例第374章《道路交通条例》及其他相关法例。一经定罪，最高刑罚为罚款港币一万元及监禁12个月。

郑俊杰指，在市区使用电动单车不止犯法，更是非常危险的行为。电动可移动工具不适合与正常获发牌的 车辆共用路面，更不应该在行人路 上使用。电动单车最高速度可轻易达到时速50公里或以上，其实已经与一部电单车速度相若，好多情况或案件都可见到，遇到意外时人命伤亡可以好严重。

电动单车亦不接受第三者保险保障，一旦发生交通意外，其他道路使用者得不到法律下应有保障。 所以使用没有牌照的电动单车的人士是相当不负责任。

西九龙总区过往一年已经拘捕及检控逾200名驾驶非法电动单车司机，而警方会继续打击相关罔顾道路使用者安全的犯法行为。 市民为保障自己及其他道路使用者的安全，勿贪一时方便使用非法电动可移动工具。