月子中心服务货不对办呃75万 提供非月子餐 医生非指定医院 海关拘女董事

有月子中心宣传坐月入住星级酒店，提供知名餐厅新鲜现制的月子餐，并有指定医院的医生上门为母婴应诊，两名准母亲堕入销售陷阱购买服务，岂料发现货不对办，向海关举报，海关昨拘捕该中心一名女董事兼销售员，涉不良营商手法，违反商品说明条例，涉及共75万元服务费。

海关版权及商标调查科不良营商手法调查第一组调查主任罗颖欣讲述案情时表示，海关早前接获两名市民举报，指一间月子中心在销售过程中，涉嫌向他们作出虚假声称，吸引他们选购相关月子服务，涉及合约金额分别约58万元及17万元。

案中两名受害人早前在网上浏览该月子中心的社交平台，宣传坐月时会入住星级酒店，并会提供多项护理及月子服务，两名受害人有兴趣，并联络该月子中心，其间一名女公司董事兼销售人员，向受害人声称该月子中心与多间医院有合作关系，可提供优先免预约就诊服务，并会每星期有指定医院的医生，上门为母婴进行身体检查。月子中心并声称与知名餐厅合作制作新鲜现制的月子餐，其后两名受害人同意购买该月子中心价值58万元及17万元的服务。

两名受害人其后分别入住月子中心安排的酒店住宿时，怀疑货不对办，例如月子中心供应的膳食，并非由知名餐厅新鲜现制，亦非月子餐。而上门提供服务的医生，亦不隶属指定医院，两名受害人其后向海关举报。

海关接获举报后随即展开调查，调查发现相关医院及餐厅，均与该月子中心无合作关系，与该中心所承诺的服务有重大差异。海关昨日（26日）采取执法行动，拘捕该月子中心一名40岁本地女董事兼销售员，她涉嫌触犯商品说明条例中应用虚假商品说明条例的罪行，被捕人士已获准保释候查。

海关提醒商户须遵守条例规定，而消费者于购买服务时，亦应光顾信誉良好的商户，根据商品说明条例，任何商户如将商品虚假说明应用于向消费者提供或邀约向消费者提供服务，即属违法，一经定罪，最高可判罚50万元及监禁五年。

市民如发现有怀疑违反《商品说明条例》事宜，可致电海关二十四小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户([email protected]) 或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）举报。