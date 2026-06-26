何文田华欣阁单位拖板故障酿大火 57岁妇及家猫丧生 另3人送院包括死者女儿

何文田太平道今日（26日）早上发生夺命火警。华欣阁一单位疑因拖板故障引起大火，现场火势猛烈、浓烟滚滚，大批居民紧急疏散。消防到场后救出4名男女，其中起火单位的57岁女住户被救出昏迷，送往广华医院抢救后不幸伤重不治；另有3人吸入浓烟不适清醒送院，包括死者女儿；除此之外起火单位一只家猫亦不幸丧生。警方表示，现阶段并无证据显示案件涉及刑事成分。

事发于何文田太平道华欣阁11楼一单位，今日（26日）早上10时04分起火冒出浓烟。由于现场邻近旺角闹市，不少市民在社交平台上载事发时片段，可见火警时单位火光熊熊，浓烟滚滚升上半空，火势更蔓延至窗口冷气机，导致爆炸，波及上层单位。

消防接报后，调派22架消防车、15架救护车及137名消防救护人员到场，并出动三队搜救队及一喉一烟帽队扑救。消防在11楼和14楼救出3女1男，分别为起火单位的57岁及21岁母女住户，以及两名分别83岁及78岁的男女邻居。火警中约70人自行或被协助疏散到安全位置。

事件中起火单位57岁女子昏迷，其余三名伤者吸入浓烟后不适清醒，全部被送往广华医院救治，其中昏迷女子经抢救惜最终不治。起火单位内亦有一家猫死亡，猫只尸体已由爱协人员捡走。消防经调查，初步相信火警由电拖板故障引起。警方表示，现阶段并无证据显示案件涉及刑事成分。