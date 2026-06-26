何文田华欣阁住宅电拖把起火 消防救出4人 其中1女送院不治

今日（26日）早上10时04分，何文田太平道华欣阁一单位起火冒出浓烟。消防接报到场出动一条喉及一队烟帽队扑救。消防先后救出3女1男住客，其中一名50岁女住客昏迷不醒，4人俱送广华医院治理，昏迷女住客最终抢救不治。火警其间30人自行疏散。消防经调查后，相信火警起因为电拖板故障所引起。

据悉，11楼起火单位当时有一对母女，其中21岁女儿报案指单位起火，其后再称50岁母亲晕倒昏迷。消防在单位救出两母女，并在14楼另一单位救出一对男女长者，当中三人因吸入浓烟不适清醒送院，惟起火单位50岁昏迷女住客返魂乏术。

从网上图片可见，大厦一单位火光熊熊，浓烟冒升。有单位烧著窗口冷气机，未几冷气机爆炸，火势蔓延上层住宅。