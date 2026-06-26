Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何文田华欣阁住宅电拖把起火 消防救出4人 其中1女送院不治

突发
更新时间：13:01 2026-06-26 HKT
发布时间：11:22 2026-06-26 HKT

今日（26日）早上10时04分，何文田太平道华欣阁一单位起火冒出浓烟。消防接报到场出动一条喉及一队烟帽队扑救。消防先后救出3女1男住客，其中一名50岁女住客昏迷不醒，4人俱送广华医院治理，昏迷女住客最终抢救不治。火警其间30人自行疏散。消防经调查后，相信火警起因为电拖板故障所引起。

据悉，11楼起火单位当时有一对母女，其中21岁女儿报案指单位起火，其后再称50岁母亲晕倒昏迷。消防在单位救出两母女，并在14楼另一单位救出一对男女长者，当中三人因吸入浓烟不适清醒送院，惟起火单位50岁昏迷女住客返魂乏术。

从网上图片可见，大厦一单位火光熊熊，浓烟冒升。有单位烧著窗口冷气机，未几冷气机爆炸，火势蔓延上层住宅。

最Hit
何文田华欣阁住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
00:38
何文田华欣阁住宅电拖把起火 消防救出4人 其中1女送院不治
突发
4小时前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧
影视圈
7小时前
00:59
九龙湾运动场65岁男管工被铺沥青工程车辗过压车底 当场伤重不治
突发
8小时前
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
影视圈
20小时前
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
生活百科
2026-06-25 12:24 HKT
收工注意︱天文台：强雷雨区逐渐东移 料未来两三小时影响珠江口一带
社会
36分钟前
慈云山两蜥蜴「比武」吓煞途人 爱协擒获
慈云山两蜥蜴「比武」吓煞途人 爱协擒获
突发
4小时前
新上工外佣落街执叶食当宝 暗藏3大夺命危机 雇主崩溃急叫停 网民揭秘：乡下当野菜食｜Juicy叮
新上工外佣落街执叶食当宝 暗藏3大夺命危机 雇主崩溃急叫停 网民揭秘：乡下当野菜食｜Juicy叮
时事热话
6小时前
「谭咏麟爱将」卫志豪宣布离巢 效力12年TVB曾因《爱回家》马汉入屋 决返出公海：卡拉永远OK
「谭咏麟爱将」卫志豪宣布离巢 效力12年TVB曾因《爱回家》马汉入屋 决返出公海：卡拉永远OK
影视圈
3小时前
粤语片影星苗金凤逝世享年80岁 《女人俱乐部》成剧集遗作 曾效力丽的、佳艺等多间电视台
粤语片影星苗金凤逝世享年80岁 《女人俱乐部》成剧集遗作 曾效力丽的、佳艺等多间电视台
影视圈
21小时前