九龙湾运动场六旬男管工遭铺沥青工程车辗毙 七旬司机涉危驾被捕

九龙湾发生夺命工业意外。今日（23日）早上8时58分，九龙湾运动场跑步径一名男工人，被工程车辗过压车底，头部重创。救护员接报到场，经检验后证实他当场不治，警方正调查事件。

死者姓余65岁，为上址监工，当时与工友在跑步径进行铺沥青工程，工友驾驶铺沥青的工程车，死者站在工程车后方工作，其间工程车倒后驶撞到死者，将他卷入车底，头部重创，当场伤重不治。

警方经调查后，以涉嫌危险驾驶引致他人死亡拘捕70岁姓钟工程车司机，现正被扣留调查，案件交由秀茂坪警区重案组跟进。

余的胞妹接报后到场了解事件，她说死者单身，住牛头角房协单位。由于年届65岁，死者近年都多在写字楼负责编更工作，不算辛苦，他更向妹妹表示会退休，「所以我仲以为佢已经冇做嘢」，今日接获消息，她坦言不明胞兄当时正做甚么工种。

工业伤亡权益会总干事萧倩文了解事件后表示，死者从事沥青铺设工作已一段长时间，超过30年经验，他目前是管工。今日是九龙湾运动场铺沥青工程最后一日，运动场将于9月中重开。她指暂时未知发生意外的具体原因，只知是工程车倒后撞到死者，他被卷入车底。

萧续说，近10日已有两宗致命的有关机械操作的意外，该会感到非常难过，促请当局检讨出事原因，并呼吁雇员及雇主操作机器要谨慎。移动机器要安装感应器，如发现有物件太近，应发出警报停机，才可减少同类意外。

建筑署：翻新工程已即时全面暂停 责成总承建商深入调查意外

建筑署对一名承建商员工在九龙湾运动场翻新工程工地不幸离世，深表难过，并向死者家属致以深切慰问。事发后，建筑署人员到工地了解情况，并要求承建商向死者家属提供适切协助，又指相关翻新工程已即时全面暂停。建筑署责成总承建商深入调查意外，署方亦会全力协助相关部门调查事故成因。

劳工处：已向有关承建商发出「暂时停工通知书」

劳工处亦表示高度关注今日的致命工作意外。对于有男工在地面工作时，被一辆正在后退的压实机辗毙，劳工处十分难过，并对其家属致以深切慰问。劳工处发言人表示，在得知意外发生后，处方已即时派员到意外现场展开调查，并已向有关承建商发出「暂时停工通知书」，停止其在该地盘内使用所有负荷物移动机，直至信纳有关承建商已采取适当的措施消除有关危害，才可复工。

发言人续指，劳工处正全速进行调查，以确定意外成因，查找有关持责者的法律责任，以及提出改善措施。若调查发现有违例事项，定会依法处理。