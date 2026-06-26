大埔住宅单位沦地下赌档 男女主持及16赌客被捕

大埔警区特别职务队人员经深入调查后，周四（25日）下午约六时突击搜查大光里一住宅单位，捣破一个怀疑非法赌档。经调查后，该单位内一名62岁姓徐本地男子及一名55岁姓刘女子涉嫌「经营赌博场所」被捕。单位内三名本地男子及十二名本地女子及一名内地女子，年龄介乎42至77岁，则涉嫌「在赌博场所内赌博」被捕。

行动中，人员共检获三张麻雀枱、六副麻雀赌具、一批家具及八百四十元现金。

该两名62歳及55岁被捕男女已被暂控各一项「经营赌博场所」罪；另外十二名被捕男女则已被暂控合共一项「在赌博场所内赌博」罪，案件将于今日（26日）上午在粉岭裁判法院提堂。另外四名被捕男女则已获准保释候查，须于七月下旬向警署报到。

根据香港法例一百四十八章《赌博条例》，「经营赌博场所」及「在赌博场所内赌博」属严重罪行，前者一经定罪最高可判罚款五百万元及监禁七年，后者一经定罪最高可判罚款三万元及监禁九个月。