珍惜生命｜大埔八旬翁公园领呔自缢 途人惊见报警惜返魂无术
更新时间：02:57 2026-06-26 HKT
发布时间：02:57 2026-06-26 HKT
发布时间：02:57 2026-06-26 HKT
周四（25日）晚上8时许，有市民行经大埔南运路一处公园时，赫然发现一名年迈男子在一棵大树上怀疑上吊自缢，马上报警通知救援。消防到场将事主解下，惟他当时已陷入昏迷，后由救护车送往雅丽氏何妙龄那打素医院抢救，最终证实不治。
死者为一名82岁陈姓老翁，相信他是利用自己身上的一条领呔，在公园的大树上吊。警员其后在现场检获一封遗书，其死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
最Hit
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
2026-06-24 15:33 HKT