珍惜生命｜大埔八旬翁公园领呔自缢 途人惊见报警惜返魂无术

周四（25日）晚上8时许，有市民行经大埔南运路一处公园时，赫然发现一名年迈男子在一棵大树上怀疑上吊自缢，马上报警通知救援。消防到场将事主解下，惟他当时已陷入昏迷，后由救护车送往雅丽氏何妙龄那打素医院抢救，最终证实不治。

死者为一名82岁陈姓老翁，相信他是利用自己身上的一条领呔，在公园的大树上吊。警员其后在现场检获一封遗书，其死因有待验尸后确定。

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