天文台：预料今日天气不稳定 部分地区雨势较大

天文台于周五（26日）凌晨2时发出特别天气提示，指未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响，市民应提高警觉。

其后在清晨6时，天文台再特别天气提示，指受低压槽影响，珠江口一带有雨区发展，预料本港今日天气不稳定，部分地区雨势较大。市民请留意天气变化及天文台的最新天气消息。

天文台表示，一道低压槽正为广东带来骤雨。本港方面，今早港岛部分地区录得约10毫米雨量。

在上午五时，强烈热带风暴米克拉集结在冲绳岛之西北约110公里，预料向东北移动，时速约22公里，横过琉球群岛一带。 同时，热带风暴海高斯集结在大阪以南约1270公里，预料向北移动，时速约48公里，横过西北太平洋。

本港地区今日大致多云，有几阵骤雨及狂风雷暴，早上短暂时间有阳光。日间最高气温约32度。吹轻微至和缓西南风。

展望周末期间有骤雨及狂风雷暴，部分地区雨势较大。随后一两日仍有几阵骤雨，短暂时间有阳光。