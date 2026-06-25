元朗保时捷撞父子案 七旬父留医多时惜不治 休班男警被控危驾致死

元朗安乐路及大桥路交界，去年12月27日一部保时捷冲上行人路，撞倒一对分别时年70及34岁的父子。据悉父亲送院留医多时后，至近日不治。当时驾驶车辆的33岁休班男警，警方今日（6月25日）表示已控以他一项「危险驾驶引致他人死亡」罪，案件将于明日（6月26日）上午在粉岭裁判法院提堂。据了解该名休班男警为刑事部人员，目前已被停职，政府车辆驾驶许可证亦被没收。

相关报道：元朗保时捷撞栏铲上行人路 两父子挨撞送院 休班男警被捕

事发于去年12月27日下午2时许，据报，一部白色保时捷沿元朗安乐路往大桥路方向行驶，当驶至道路交界时，怀疑失控冲上行人路并撞到一对姓陈父子。救护员接报赶至，时年70岁父亲头伤昏迷，时年34岁儿子手背及左膝擦伤清醒，均被送往屯门医院救治。

驾驶保时捷的为一名33岁休班男警。警方经进一步调查后，当时以涉嫌「危险驾驶导致他人身体严重受伤」将他拘捕，其后司机获准保释，案件由新界北总区交通部特别调查队跟进调查。警方当时强调，警队非常重视人员的操守，任何人员干犯违法行为，警队绝不容忍和姑息，定必严正处理。