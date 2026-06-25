深水埗鳄鱼｜渔护署：被捕女声称用作教育 共发现64只动物 30只属濒危爬行类

就昨日（6月24日）在深水埗大埔道一单位平台发现鳄鱼个案，警方继续展开深入调查，并锁定该单位平台旁边大厦的一个涉事单位。今日（6月25日）凌晨约零时30分，警方联同渔农自然护理署到涉事单位突击搜查。行动中，一名35岁女子被捕，事后自称管有动物作教育用途；连同早前捕获的一条鳄鱼，署方共检获64只动物，当中30只属濒危爬行动物。

渔护署表示，相关单位内有63只爬行、两栖及节肢动物，29只属《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录列明的濒危爬行动物，包括属《公约》附录I的3只圆尾蜥，以及属《公约》附录II的10只龟、10只蜥蜴及6条蛇，例如亚达伯拉象龟、草原巨蜥、红尾蚺及缅甸蟒等。

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行动中，一名35岁本地女子表示为动物管有人，声称为教育用途。由于该女未能出示管有许可证或相关证明，涉嫌非法管有《公约》附录I及附录II濒危物种，渔护署遂将她拘捕，并检取合共30只濒危爬行动物，包括昨日捕获的鳄鱼，作进一步调查。

有关鳄鱼初步鉴定为属《公约》附录I的湾鳄，据了解其目前情况稳定，署方正继续观察其情况。所有检获的动物被安置于渔护署辖下设施，署方人员会为鳄鱼及其他动物提供适切照顾。

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渔护署强烈呼吁，为保障公众安全，市民切勿在家中饲养具危险性或具攻击性的动物。此外，不同动物有不同的特别需要，野生动物对环境有特定要求，从动物福利角度，牠们并不适合一般家庭饲养。

渔护署强调，政府致力保护濒危物种，当局会保持警觉，持续从不同渠道加强监察及搜集情报，并积极采取执法行动，打击相关罪行。如市民发现任何怀疑非法管有濒危物种的情况，请致电2150 6978或发送电邮至[email protected]举报。

根据《保护濒危动植物物种条例》（第586章），除非获得豁免或另有规定，管有附录I或附录II物种的人必须持有管有许可证或相关证明文件以证明动物的来源。非法管有濒危物种属于严重罪行。任何人士如违反《保护濒危动植物物种条例》，一经定罪，最高可被罚款1,000万元及监禁10年，相关物品亦会在定罪后被充公

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