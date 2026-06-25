猎人书店涉煽动｜据悉黄文萱及其丈夫被捕 涉藉防自杀活动宣扬憎恨政府

警务处国家安全处昨日（6月24日）执法，搜查深水埗「猎人书店」，拘捕两名分别32及31岁本地男女，涉嫌违反《维护国家安全条例》第24条「出于煽动意图作出具煽动意图的作为」罪，该女子另涉嫌违反《有组织及严重罪行条例》第25条「处理已知道或相信代表从可公诉罪行得益的财产」罪（俗称洗黑钱罪）被捕，警方亦于现场检取一批具煽动意图的物品、书籍和涉案文件。

据悉，被捕人士为书店「猎人书店」负责人黄文萱及其姓麦丈夫。两人于店内出售及展示具煽动意图的刊物，亦不时举办以青少年及学生作为目标对象的讲座及分享会，包括煽动他人引起对香港特区政府、司法机构及执法部门的憎恨。而黄文萱同时牵涉洗黑钱，涉嫌曾收取多笔数以十万计疑似来自外部政治势力的可疑款项。

相关报道：警国安处搜「猎人书店」 两人涉煽动等罪被捕 包括负责人黄文萱

据悉，被捕人包括前区议员黄文萱。资料图片

据悉，该书店不定期以举办「生命图书馆」和「生涯规划」等文化活动作幌子，向参与活动人士包括青少年和学生灌输仇恨政府的意识。有学校更因而被误导而带领学生参与活动。自六月中旬起，该书店便联同「关注学童自杀学生联席」，举办名为「我们为何对世界失望」的展览，但当中的活动展板竟然写有「只有暴政」、「光时」等字句，把自杀成因隐喻扣连上仇恨香港政府和国家身上，而展板贴上多张不同颜色的便条纸，设计令人联想起「黑暴」期间的连侬墙。

而展览的其他内容亦备受质疑。有展品以「青年在香港生活的感受」为标题，而内容充斥「窒息、悲观、压迫感、矛盾、浑浑噩噩、无奈」等负面字眼，容易引起尤其是本身已有情绪问题的参观者不安。展览共开放22天予公众参观，未见安排任何心理学家或专业人士为参观者就「自杀」相关的敏感内容作解说或引导，而主办组织亦只是由多名未有社工资格的社工系学生组成。有专家指，该展览活动只会放大参加者的负面情绪，如果参加者本身已有情绪问题，相当危险。

有知情人士指出，在这个关注自杀活动进行期间，猎人书店亦安排了不少年幼学童的分享活动，让他们参观猎人书店的摆放书籍和展品，当然亦包括了上述提及的充满煽动仇恨的展板及一些煽动性刊物，有政界中人指出，这和当年「羊书绘本」对幼童植入反政府意识的做法如出一辙。

翻查资料，「猎人书店」由已解散的反政府组织公民党的前区议员黄文萱开立，该书店持续售卖多本抹黑中央及特区政府、损害国家安全，以及由反政府媒体出版美化2019年黑暴的书籍，内容包含反政府意识、影射抹黑国家领导人等，例如该书店曾经出售煽动刊物《黎智英传》，以及「尊子」等反政府人士的作品，亦以书店作为软对抗、宣扬反中乱港主张及吸金的基地，经常邀请不同背景的反中乱港人士作所谓专题演讲，或与其他反政府商店合作举办展览、电影放映会等，大部分活动会要求参加者付款牟利。

除了办所谓书店外，黄文萱也经常通过线上渠道宣扬自己的反中乱港政治主张，多次在社交平台发表「软对抗」及抹黑言论煽动仇恨政府及警方。例如2021年，黄文萱发布帖文声称举办印挥春的活动，提供「光时」字句印章，供街坊甚至小朋友自行印制挥春，2024年、2025年及2026年的6月，皆有发布含抹黑政府言论的帖文，例如指「政权唔希望有人唱反调」、「政府对佢嘅人民无情」等，意图煽动市民仇恨政府。

借营运书店散播煽动仇恨、挑动社会分化的恶意信息，兼且把目标指向幼童，更极不负责任地骑劫了学童自杀议题，社会必须严肃看待，警方亦务必果断执法。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

