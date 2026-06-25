素海霖被捕｜港产AV女优任外围赌网代言人 涉推广或便利收受赌注被捕

西九龙总区重案组人员今（25日）在深水埗拘捕一名29岁姓苏本地女子，涉嫌「推广或便利收受赌注」，据了解，被捕人为「港产AV女优」艺人素海霖（又名：绘丽奈，Erena），近日被揭发为一个外围赌博网站担任代言人。

素海霖获准保释候查

警方表示，近日发现有非法赌博网站聘请代言人宣传及推销网上赌博，招揽赌客于非法赌博网站投注。经深入调查后，西九龙总区重案组人员今日在深水埗拘捕一名29岁姓苏本地女子，涉嫌「推广或便利收受赌注」。该名女子已获准保释候查，须于7月下旬向警方报到。

素海霖被捕带署。警方提供

据了解，涉案外围赌博网站境外注册，聘请素海霖任代言人，出动千万名车，以MV手法拍摄香车美人宣传外围网站，近日更将影片放上YouTube播放。《星岛申诉王》报道后，相关影片昨日(24日)晚上已下架，而涉事外围网站也移除了素海霖代言的所有宣传相片。素海霖昨晚主动联络记者，指自己希望就事件发表声明，但其后又改口称暂不作回应。

记者于前日(23日)登入该赌博网站，首页已经出现素海霖的大头照宣传横额，更介绍素海霖是2026至2027年网站特邀女神。这个外围网站除了主力提供体育博彩外，亦有其他网上赌场，老虎机，电子竞技等等各类形式赌博。至于惯常吸引赌客的手法亦大同小异，包括开户送钱，充值加乘，回佣，包赔单等等，务求以各种形式优惠，吸引赌客进场。

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素海霖原名苏凯琳，自称为首位进军日本成人电影AV界的港产女优。她以日本名字「绘丽奈」于2023年正式在日本出道，因大胆作风与土生土长香港人身份在两岸三地引发高度关注。近年因合约问题令其日本拍摄工作有所停滞，但她积极透过举办一对一私约粉丝见面会、推出周边商品及全裸写真集等开拓吸金机会。近日她更被揭发担任外围赌博网站代言人，事件曝光后相关网站已删除全部影片及宣传照片。

根据《赌博条例》（第148章），除由获授权营办者举办的受规管赛马及彩票、在持牌场所内进行的赌博活动，以及法律豁免的其他活动外，所有形式的赌博均属违法。这包括透过任何途径（包括网上平台）进行的投注及收受赌注。该条例亦适用于身处香港境内的人士所下的赌注，不论有关平台的伺服器设于本地还是境外。一经定罪，投注相关罪行的最高刑罚为监禁九个月及罚款五万元；而涉及收受赌注或组织非法赌博的罪行，最高刑罚为监禁七年及罚款500万元。

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