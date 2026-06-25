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鲗鱼涌滨海街地盘现战时炸弹 警方爆炸品处理课到场 为去年9月同一地盘

突发
更新时间：18:16 2026-06-25 HKT
发布时间：18:16 2026-06-25 HKT

鲗鱼涌滨海街近英皇道一地盘，今日（6月25日）下午近5时，有工人发现可疑物品，大惊报案。警方接报赶至调查，更出动爆炸品处理课（EOD）人员到场，初步相信为长1.5米、直径50厘米的一枚战时炸弹。目前英皇道往柴湾方向近滨海街慢线，以及介乎英皇道与华兰路之间的一段滨海街已封闭。

警方封锁现场道路以策安全。FB：太古人太古事
警方封锁现场道路以策安全。FB：太古人太古事

翻查资料，相关地盘为唐楼「瑞士楼」旧址，该地盘去年9月19日曾发现一枚1.5米长、重1000磅的二战美军「ANM65」空投炸弹，内藏500磅高性能TNT炸药，具有极高潜在危险，与2018年沙中线地盘炸弹型号相同。当时地盘附近18栋楼宅约6000名居民被紧急疏散，最后经EOD人员「马拉松式」拆弹后，至翌日上午危险解除。

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