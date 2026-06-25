鲗鱼涌地盘惊传「炸弹」再现 爆炸品处理课赶至 证实为巨石安排吊走

鲗鱼涌滨海街近英皇道一地盘，今日（6月25日）下午近5时，有工人发现状似炸弹的可疑物品，大惊报案。警方接报赶至调查，更出动爆炸品处理课（EOD）人员到场。

经检查后相信为石头

相关物品长1.5米、直径50厘米。由于相关地盘去年9月曾发现战时炸弹，因而EOD人员严阵以待，检查可疑物品并向其射水，消防处亦出动流动指挥车到场。所幸最后物品被证实并非炸弹，仅为石头，没有危险，相信为虚惊一场，其后警方安排工人将其吊走。

意外期间，英皇道往柴湾方向近滨海街慢线，以及介乎英皇道与华兰路之间的一段滨海街封闭。由于正值收工时间，现场交通繁忙。

翻查资料，相关地盘为唐楼「瑞士楼」旧址，该地盘去年9月19日曾发现一枚1.5米长、重1000磅的二战美军「ANM65」空投炸弹，内藏500磅高性能TNT炸药，具有极高潜在危险，与2018年沙中线地盘炸弹型号相同。当时地盘附近18栋楼宅约6000名居民被紧急疏散，最后经EOD人员「马拉松式」拆弹后，至翌日上午危险解除。

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