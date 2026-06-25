青砖围夺命工伤｜涉误杀29岁管工及51岁挖泥车操作员 获准保释候查

屯门青砖围一名65岁回收场男工，上周三（6月17日）疑被机器压腹伤重身亡。屯门警区重案组跟进调查后，昨日（6月24日）以误杀罪拘捕两男，分别为51岁挖泥机操作员及29岁管工。至今日（6月25日）警方表示，两名被捕男子已获准保释候查，分别须于6月下旬及7月下旬向警方报到。

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事发于6月17日下午3时许，警方接报指屯门青砖围路一回收场内，一名65岁男工人于工作期间怀疑被挖土机击中，腹部受伤。工人虽送往屯门医院抢救期间仍有意识，惟已重创内出血，至同日下午6时半左右被证实死亡。

警方提到，死者腹部伤势位置与现场挖泥车高度吻合；另外51岁操作员涉嫌未持有有效挖泥车操作证明书，而29岁管工则涉嫌知道操作员没有持有有效执照，仍容许其在回收场内操作机械。警方相信今次事件，涉及操作人员的疏忽及现场管理层监管不力导致悲剧。