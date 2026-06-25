Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

青砖围夺命工伤｜涉误杀29岁管工及51岁挖泥车操作员 获准保释候查

突发
更新时间：17:54 2026-06-25 HKT
发布时间：17:54 2026-06-25 HKT

屯门青砖围一名65岁回收场男工，上周三（6月17日）疑被机器压腹伤重身亡。屯门警区重案组跟进调查后，昨日（6月24日）以误杀罪拘捕两男，分别为51岁挖泥机操作员及29岁管工。至今日（6月25日）警方表示，两名被捕男子已获准保释候查，分别须于6月下旬及7月下旬向警方报到。

相关报道：青砖围夺命工伤｜65岁男工人遭压毙 警改列误杀拘管工及挖泥车操作员

事发于6月17日下午3时许，警方接报指屯门青砖围路一回收场内，一名65岁男工人于工作期间怀疑被挖土机击中，腹部受伤。工人虽送往屯门医院抢救期间仍有意识，惟已重创内出血，至同日下午6时半左右被证实死亡。

警方提到，死者腹部伤势位置与现场挖泥车高度吻合；另外51岁操作员涉嫌未持有有效挖泥车操作证明书，而29岁管工则涉嫌知道操作员没有持有有效执照，仍容许其在回收场内操作机械。警方相信今次事件，涉及操作人员的疏忽及现场管理层监管不力导致悲剧。

最Hit
深水埗鳄鱼｜附近单位再检最少30只爬虫动物 包括蛇及蜥蜴 35岁女子被捕
01:21
深水埗鳄鱼｜附近单位再检最少30只爬虫动物 包括蛇及蜥蜴 35岁女子被捕
突发
5小时前
陈敏儿安息礼｜笑容慈祥遗照曝光 陈敏儿穿毕业袍象征人生毕业 儿子廖文信、廖文哲永念亲恩
陈敏儿安息礼｜笑容慈祥遗照曝光 陈敏儿穿毕业袍象征人生毕业 儿子廖文信、廖文哲永念亲恩
影视圈
5小时前
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
港青赴台打工惨变诈骗犯！坐监2年沦无证「人球」 烧尽家人老本崩溃：「每日谂紧点生存」｜Juicy叮
港青赴台打工惨变诈骗犯！坐监2年沦无证「人球」 烧尽家人老本崩溃：「每日谂紧点生存」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-24 10:43 HKT
陈敏儿安息礼｜周润发夫妇刘德华送花圈致哀  蔡少芬张晋：敏儿姐天家再聚
陈敏儿安息礼｜周润发夫妇刘德华送花圈致哀  蔡少芬张晋：敏儿姐天家再聚
影视圈
4小时前
陈敏儿安息礼丨圈中人抵达教堂 蔡少芬张晋献唱圣诗 邓萃雯、胡枫、杜琪峰伉俪致意
陈敏儿安息礼丨圈中人抵达教堂 蔡少芬张晋献唱圣诗 邓萃雯、胡枫、杜琪峰伉俪致意
影视圈
3小时前
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
生活百科
6小时前
将军澳街坊转战落马洲应急医院 公院轮候照MRI变相提早近1年半 激赞服务 附极重要缴费贴士免白行｜Juicy叮
将军澳街坊转战落马洲应急医院 公院轮候照MRI变相提早近1年半 激赞服务 附极重要缴费贴士免白行｜Juicy叮
时事热话
7小时前
刘嘉玲被传30年前遭郑裕玲掌掴？二人齐揭真相 首爆被Do姐教训内情：觉得好羞耻
刘嘉玲被传30年前遭郑裕玲掌掴？二人齐揭真相 首爆被Do姐教训内情：觉得好羞耻
影视圈
9小时前