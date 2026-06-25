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荃湾住宅沦毒品分销仓 海关拘无业男检840万元氯胺酮

突发
更新时间：17:35 2026-06-25 HKT
发布时间：17:35 2026-06-25 HKT

海关经深入调查，锁定一名31岁目标男子，怀疑他管理荃湾一个毒品分销中心。至昨日（6月24日），关员在港珠澳大桥香港口岸将他拘捕，并押解男子至荃湾一住宅单位搜查，检获约22公斤、值约840万元的怀疑氯胺酮，及一批包装工具。

海关毒品调查科毒品调查第三组调查主任卓主烽表示，涉案毒品料供应新界区毒品拆家及用家。被捕男子报称无业，被控一项贩运危险药物罪，将于明日（6月26日）在西九龙裁判法院提堂。

海关发现，毒贩利用一般住宅及日常生活环境，掩饰储存、包装及分销毒品，企图增加执法难度，但最终亦难逃法眼。海关强调，会留意贩毒趋势，继续有效打击贩毒活动。

海关呼吁业主出租单位前，多留意租客背景，以避免单位被用作非法用途；如有怀疑，可以透过24小时热线（182 8080）、专用电邮 （[email protected]），或网上表格向海关举报。

另外适逢明日（6月26日）是国际禁毒日，海关亦呼吁市民，切勿为贪图金钱利益，参与任何贩毒活动。根据《危险药物条例》，贩运危险药物最高可被判罚500万元及终身监禁，市民切勿以身试法。

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