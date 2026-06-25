长洲电动单车汉拒捕 警拦截跌倒 41岁男涉5宗罪被捕

网上疯传一条短片，一名男警追截一辆电动单车时失去平衡倒地，骑手没停下不顾而去。据了解，事发于前日（23日）下午，涉事单车汉为长洲街坊，驶经大石口中学路遭警员截查，因拒捕上演惊险一幕。

片段显示前日下午3时许，在大石口球场附近，当时有途人行经，一辆电动单车高速狂飙，一名军装男警从后追截，两名穿便服的男子合力包抄，单车汉拒捕加快，男警顿时失去平衡，跌倒在地上。骑手扬长而去，其他人见状试图追截单车。男警倒地受伤，有其他途人见状，立即上前慰问。

消息称，长洲分区警员于当日在区内进行打击非法驾驶电动可移动工具的执法行动。行动中，警员发现一名本地男子于长洲中学路怀疑非法驾驶电动可移动工具，遂上前截查该名男子，其间该名男子企图逃走。经初步调查，人员拘捕该名41岁男子涉嫌「阻碍警务人员执行职务」、「驾驶未有登记车辆」、「没有第三者保险而使用车辆」、「驾驶时没有戴上认可防护头盔」、以及「驾驶时没有有效驾驶执照」，并扣查一辆怀疑涉案电动可移动工具。

被捕人已获准保释候查，须于七月下旬向警方报到。一名男警务人员受伤，清醒被送往长州医院治理。

警方重申，电动可移动工具不宜与一般汽车共同使用路面，亦不适合于行人道或单车径上使用。任何人在道路、行人路及单车径上使用未经登记及领牌的电动可移动工具，可能违反香港法例第374章《道路交通条例》及其他相关法例，一经定罪，最高刑罚为罚款一万元及监禁12个月。