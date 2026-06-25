猜猜我是谁│ 警将军澳侦破三案涉款65万元 拘一女子

警方在将军澳侦破三宗「猜猜我是谁」的电骗案，拘捕一名女子，合共牵涉骗款65万元。案情指，上周四（18日），警方接获一名85岁长者报案，指早前接获来历不明的电话，讹称受害人的儿子受伤急需用钱。受害人不虞有诈携同20万元到将军澳一个公园与骗徒交收，骗徒得手后就逃去无踪。受害人其后联络儿子得知他平安无恙，发现受骗后于是报警。

将军澳警区刑事调查队第六队主管方妙群侦缉督察。蔡楚辉摄

接获案件后警方展开深入调查及透过翻查「锐眼」计划下的闭路电视系统后，成功锁定一名涉案女子。在昨（24日）将军澳警区刑事调查队第六队联同特遣队人员展开联合行动，在黄大仙区以欺骗手段取得财产罪拘捕一名本地女子（27岁），报称无业。

经调查后，警方相信被捕人涉及另外两宗同类案件，案发于本月18日及23日，分别在马鞍山及大埔以同样手段欺骗介乎76至80岁受害人，总共牵涉骗款为65万元。

案件中骗徒虚构受害人亲友因不同的紧急理由急需用钱，例如被执法部门拘捕需要支付保释金或突然入院需要缴付手术费等，继而骗取长者到人烟稀少或者没有闭路电视嘅地方交收骗款。