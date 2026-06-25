西贡井栏树村饱受「狂蟒之灾」 大批猫羊被巨蟒吞食

发生「蛇吞羊」惊吓事件的西贡井栏树村，一直饱受「狂蟒之灾」，去年十多只家猫神秘失踪，上月一头山羊亦被蟒蛇吃掉，昨(24日)晚另一山羊亦告遇害，三米长蟒蛇闯入羊棚把一头小羊活吞后躺在溪边石头上休息，被农场职员发现，警员及渔护署兽医到场，合力将蟒蛇擒获。

现场在井栏树村128号休悠田园，原本饲养13只山羊，近月先后有两只山羊「壮烈牺牲」。职员邝先生表示，现场常有蟒蛇出没，上月一头山羊被蟒蛇吃掉，昨晚8时许，一条巨蟒躺在羊棚附近的溪边休息，腹部隆起，相信吞食半不久，职员发现报警，巨蟒赫见大批人上前围捕，一度企图吐出山羊逃去，但最终被擒获。

邝指出，井栏树村蟒蛇为患，被蟒蛇吞掉的动物众多，去年十多只家猫神秘失踪，相信亦是被蟒蛇吃掉，两年前一头山羊遇害，上月再有一头山羊惨遭吃掉，碍于山羊饲养在户外，难以杜绝蟒蛇闯入，他们甚觉苦恼：「真系防不胜防」。

据了解，涉事的蟒蛇暂存放在将军澳警署，经检查后如证实无受伤，因属受保护野生动物，将会放归大自然。

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