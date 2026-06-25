海关辧「应课税品顾客联络小组」会议 各委员获颁委任状

香港海关今日（25日）在社交平台表示，部门分别于上月20日、27日、本月17日及24日，与四个应课税品顾客联络小组（碳氢油小组、酒类小组、保税仓／ 物流营办商／ 免税店／ 船舶补给品供应商及烟草小组）的业界代表，举行会议暨委任状颁发仪式。会议期间，海关向业界委员介绍了应课税品政策的现况与未来发展；与会业界代表亦就业界关注的事宜积极发表意见，讨论范畴涵盖流程优化、「贸易单一窗口」及完税标签制度的推行等。

海关称，「应课税品顾客联络小组」自成立以来，一直是香港海关与业界不可或缺的沟通桥梁。在委任状颁发仪式上，助理关长（税务及策略支援）吴镇华颁发委任状予各联络小组委员，感谢各委员长期以来对海关工作的鼎力支持。吴亦寄望新一届委员能继续与海关保持紧密联系，携手深化双方的沟通与协作。