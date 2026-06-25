深水埗鳄鱼｜附近单位再检最少30只爬虫动物 包括蛇及蜥蜴 35岁女子被捕

深水址闹市惊现鳄鱼，昨日（24日）一条约1.5米长暹罗鳄被发现在大埔道54号大厦一楼阳台，吓煞住户，爱护动物协会人员到场将牠擒获带走。事后警方和渔农自然护理署人员追查鳄鱼的饲主下落，并于今日（25日）凌晨进入邻厦一个单位，检获多只爬虫类动物，部分属濒危物种，拘捕一名35岁姓钟本地女子。

据了解，现场单位内养殖大量动物，有最少30只爬虫类，包括龟、蛇及蜥蜴；其中包括多只受管制濒危动物。渔护署人员就有关濒危动物未能提供有效养殖准许证，以及未能交代有关濒危动物来源，拘捕钟女，并全部检走相关濒危动物。

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人员检获约百只爬虫类动物的单位，位于大埔道52号大厦2楼，毗邻就是惊现鳄鱼的大埔道54号大厦。警方经调查相信涉事鳄鱼来自52号大厦2楼单位露台，怀疑鳄鱼走失由高处堕下，跌至54号大厦的1楼阳台。52号大厦有保安员对发现鳄鱼大感惊讶，表示过去不知道有人饲养，「冇见过有条咁嘅嘢（鳄鱼）喺度，人哋（饲主）亦唔会畀我睇」。

今次在深水埗闹市出现的鳄鱼，为一条约1.5米长的暹罗鳄。前日（23日）晚上9时左右，大埔道54号大厦1楼的66岁姓许男户主，突然听到阳台传出巨响，但以为大风吹倒杂物，未有理会。直到昨日（24日）早上他见到阳台有一只巨型爬虫类动物，于是报警，揭发今次发现鳄鱼的案件。

事件中爱护动物协会派员到场，发现鳄鱼匿藏在住宅单位平台的杂物下，最后用套索与长网，将牠安全捕捉，带返协会的青衣中心，再交由渔护署接收及处理。爱协指该条鳄鱼其中一只脚怀疑受伤，牠的体型较细，长约一米多，估计是未成年的暹罗混种咸水鳄。

渔护署昨日则表示，该署于下午接到警方转介，指有市民报告于深水埗一住宅单位露台内发现一条鳄鱼。爱护动物协会人员到场将鳄鱼检走，人员其后由爱护动物协会接收该条鳄鱼。经初步检查，该条鳄鱼长约 1.5 米，品种仍有待进一步确定，署方将就鳄鱼的来源作进一步调查。

渔护署强调所有鳄鱼均属《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录 I 或 附录 II 动物。根据《保护濒危动植物物种条例》（第586章），除非获得豁免或另有规定，管有附录 I 或附录 II 物种须领有管有许可证或相关文件证明动物来源。署方提醒巿民，在没有相关许可证或未获豁免情况下进口、出口、再出口或管有鳄鱼均属违法。