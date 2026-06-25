深水埗鳄鱼｜遛狗街坊闻鳄色变：大咗有杀伤力 吁养宠物顾己及人

深水址闹市昨日（24日）惊现鳄鱼，一条约1.5米长暹罗鳄在大埔道54号怀疑走失，由高处堕下跌落一楼阳台，吓煞住户。幸爱护动物协会人员到场，成功将牠擒获带走。有街坊直指事件令人生畏，认为饲主饲养宠物前应该三思，顾忌及人避免危及自己及居民。

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今日（25日）早上，《星岛头条》记者重返涉事大厦，但未见有居民出入，鳄鱼的饲主仍未知是何人；而出现鳄鱼的单位阳台已回复平挣。深水埗街坊郑女士在附近遛狗，她知道有大厦突然出现鳄鱼后，不讳言：「我自己都养宠物，但养宠物前要谂吓，𠮶样嘢会唔会对人或者街坊有危险。」她又直指：「我唔知佢（饲主）点运（鳄鱼）落嚟，但养（鳄鱼）对佢自己都危险。鳄鱼嚟㗎嘛，大咗有杀伤力。」

督察成功用套索同长网，将牠安全捕捉。爱协提供图片

爱协兽医为鳄鱼进行初步检查及X光检验。爱协提供图片

爱协兽医为鳄鱼进行初步检查及X光检验。爱协提供图片

督察成功用套索同长网，将牠安全捕捉。爱协提供图片

3名督察合力终将鳄鱼放入网内。爱协提供片段截图

3名督察合力终将鳄鱼放入网内。爱协提供片段截图

3名督察合力终将鳄鱼放入网内。爱协提供片段截图

爱协事后将涉事鳄鱼送往爱协青衣中心，再交由渔农自然护理署接收及跟进，经检查后相信该条鳄鱼是未成年的暹罗混种咸水鳄。爱协提醒鳄鱼属于危险野生动物，私人饲养不单非常危险，亦可能涉及违法。即使是幼年个体，随住成长，亦会对人及其他动物构成严重威胁。爱协呼吁市民，切勿饲养鳄鱼等危险野生动物作为宠物。如果发现怀疑有人非法饲养，或者有相关动物受伤、被弃置，甚至在社区出没，请保持距离，切勿自行处理，并立即报警或通知相关部门跟进。

渔护署强调所有鳄鱼均属《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录 I 或 附录 II 动物。根据《保护濒危动植物物种条例》（第586章），除非获得豁免或另有规定，管有附录 I 或附录 II 物种须领有管有许可证或相关文件证明动物来源。署方提醒巿民，在没有相关许可证或未获豁免情况下进口、出口、再出口或管有鳄鱼均属违法。署方将就鳄鱼的来源作进一步调查。