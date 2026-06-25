珍惜生命│蓝田康盈苑女子堕楼 倒毙大厦簷篷
更新时间：10:32 2026-06-25 HKT
发布时间：10:32 2026-06-25 HKT
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今日（25日）早上9时24分，蓝田碧云道225号康盈苑一名女子由寓所堕楼，跌至大厦一楼簷篷。警方及消防接报到场，惟女事主已经死亡。消防员其后由簷篷把女死者的遗体抬往大厦后楼梯。
现场消息称，女死者年约30多岁，警方正调查其身份及事件原因。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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