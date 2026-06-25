珍惜生命│蓝田康盈苑女子堕楼 倒毙大厦簷篷

今日（25日）早上9时24分，蓝田碧云道225号康盈苑一名女子由寓所堕楼，跌至大厦一楼簷篷。警方及消防接报到场，惟女事主已经死亡。消防员其后由簷篷把女死者的遗体抬往大厦后楼梯。

现场消息称，女死者年约30多岁，警方正调查其身份及事件原因。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

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