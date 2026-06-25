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土瓜湾10岁男童疑学习问题 抛书本起脚袭4教职员 母激动踢仔同被捕

突发
更新时间：09:13 2026-06-25 HKT
发布时间：09:13 2026-06-25 HKT

土瓜湾近日发生学生袭击教职员事件。周二（23日）下午1时许，警方接获马头围道171号一小学报案，指一名10岁男学生与教职员争执，其间1男3女职员遇袭受轻伤。男童的46岁母亲接获通知到学校处理期间，疑情绪激动一度轻踢儿子。男童涉嫌「袭击致造成身体伤害」，其母亲则涉嫌「对所看管儿童或少年人虐待或忽略」，一同被捕。

据了解，涉事男学生有情绪问题。事件怀疑因学习问题，4名教职员被人抛掷书本及踢伤，他们均受轻伤，与男学生同由救护车送往伊利沙伯医院治理。校方事后已将事件通报教育局，并启动危机处理小组，支援涉事学生及教职员，亦已联络家长作跟进。

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