Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Save Lily｜社署建议Danny续留收容所 列5潜在风险 父母冀准接回家并接受监察

突发
更新时间：06:04 2026-06-25 HKT
发布时间：06:04 2026-06-25 HKT

「非常父母」曾先生 、及关小姐幼儿Danny，日前因发烧急送东区医院，一度传出需要进行手术 。Danny父母周四（25日）凌晨向《星岛头条》表示，两个月大幼子Danny的保护令个案，社会福利署早前召开多专业个案会议（MDCC），会上建议法庭继续安排Danny留在收容所，认为个案属高风险及已成立的疏忽照顾。案件将于周五（26日）上午在西九龙裁判法院少年法庭再讯。

专业会议确认个案涉及五项潜在风险

会议指出，专业会议确认个案涉及五项潜在风险，包括长女Constance不足一个月大时离世、次女Lily因疏忽照顾而被瑞典当局接管、Danny早前被社署紧急保护。文件指，Danny年纪尚幼，无能力保护自己；父母选择在家分娩，未有接受婴儿健康检查、疫苗接种及出生登记等安排；家庭缺乏支援及固定居所；以及父母初期未有与相关政府部门合作。

相关新闻：Save Lily｜社署指男婴Danny现上呼吸道感染 治疗后趋稳 保良局呈报衞生防护中心

父母表示，理解政府有权根据法例介入家庭事务，但认为介入程度必须符合比例原则（Proportionate），并应考虑Danny的意愿及最佳利益。他们希望能够接Danny回家，同时继续接受社署监察，认为现行法例及福利制度已提供较低入侵性的保护方案。

两人人引述《保护儿童及少年条例》相关条文，指出社会福利署署长有权进入任何房屋搜查，亦可要求家长交出儿童接受评估，或准许社署观察儿童情况。他们表示愿意向社署提供住址及联络方式，确保署方可随时监察Danny的状况，亦会配合定期家访及安排医疗检查。

Danny入院后24小时轮流留院照顾

他们提到，自Danny因发烧入院后，夫妇二人一直24小时轮流留院照顾，期间在医护人员提供专业治疗及护理下，Danny在医生监督下逐步康复。他们认为，Danny能够靠自身抵抗力及母乳辅助逐渐好转。

相关新闻：Save Lily｜2个月大Danny发烧须「抽脊髓」父母赶赴医院守候 附脑膜炎风险/症状与预防

两人表示，正物色合适的西医及中医师长期跟进Danny的健康情况，重申无意挑战现代医疗，只希望在中西医体系下寻找较低入侵性而有效的治疗方案，以减低不必要的医疗风险，并希望社署重新考虑保护Danny的安排。

最Hit
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
时事热话
19小时前
港铁「背囊党」繁忙时间顶心杉惹公审 港男爆粗怒轰自私精：「除低几个站好X难？」｜Juicy叮
港铁「背囊党」繁忙时间顶心杉惹公审 港男爆粗怒轰自私精：「除低几个站好X难？」｜Juicy叮
时事热话
11小时前
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
生活百科
14小时前
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
生活百科
14小时前
警国安处搜「猎人书店」 两人涉煽动等罪被捕 包括负责人黄文萱
突发
4小时前
5岁男童患儿童癌王 硬净港妈剖白「预咗1年半打大佬」寄语家长勿轻视持续肚痛/流鼻血/发烧｜健康专访
5岁男童患儿童癌王 硬净港妈剖白「预咗1年半打大佬」寄语家长勿轻视持续肚痛/流鼻血/发烧｜健康专访
医生教室
2026-06-22 21:00 HKT
怀疑手机Google偷听？简单3步设定防窃听保私隐 Android / iOS都适用
怀疑手机Google偷听？简单3步设定防窃听保私隐 Android / iOS都适用
生活百科
16小时前
$50叹足一斤酱香鸡！$10起加配卤水鸭舌/葡挞/糖水 连锁快餐店外卖加餸优惠
$50叹足一斤酱香鸡！$10起加配卤水鸭舌/葡挞/糖水 连锁快餐店外卖加餸优惠
饮食
13小时前
张晋亲吻举动被轰欠边界感？蔡少芬两女长得亭亭玉立 吊带裙穿搭展现青春气息
张晋亲吻举动被轰欠边界感？蔡少芬两女长得亭亭玉立 吊带裙穿搭展现青春气息
影视圈
19小时前
北上注意！ 广东爆发手足口病疫情、深圳沦重灾区 酒精对肠病毒71型无效？
北上注意｜广东爆发手足口病疫情、深圳沦重灾区 酒精搓手液对肠病毒71型无效？
医生教室
14小时前