Save Lily｜社署建议Danny续留收容所 列5潜在风险 父母冀准接回家并接受监察

「非常父母」曾先生 、及关小姐幼儿Danny，日前因发烧急送东区医院，一度传出需要进行手术 。Danny父母周四（25日）凌晨向《星岛头条》表示，两个月大幼子Danny的保护令个案，社会福利署早前召开多专业个案会议（MDCC），会上建议法庭继续安排Danny留在收容所，认为个案属高风险及已成立的疏忽照顾。案件将于周五（26日）上午在西九龙裁判法院少年法庭再讯。

专业会议确认个案涉及五项潜在风险

会议指出，专业会议确认个案涉及五项潜在风险，包括长女Constance不足一个月大时离世、次女Lily因疏忽照顾而被瑞典当局接管、Danny早前被社署紧急保护。文件指，Danny年纪尚幼，无能力保护自己；父母选择在家分娩，未有接受婴儿健康检查、疫苗接种及出生登记等安排；家庭缺乏支援及固定居所；以及父母初期未有与相关政府部门合作。

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父母表示，理解政府有权根据法例介入家庭事务，但认为介入程度必须符合比例原则（Proportionate），并应考虑Danny的意愿及最佳利益。他们希望能够接Danny回家，同时继续接受社署监察，认为现行法例及福利制度已提供较低入侵性的保护方案。

两人人引述《保护儿童及少年条例》相关条文，指出社会福利署署长有权进入任何房屋搜查，亦可要求家长交出儿童接受评估，或准许社署观察儿童情况。他们表示愿意向社署提供住址及联络方式，确保署方可随时监察Danny的状况，亦会配合定期家访及安排医疗检查。

Danny入院后24小时轮流留院照顾

他们提到，自Danny因发烧入院后，夫妇二人一直24小时轮流留院照顾，期间在医护人员提供专业治疗及护理下，Danny在医生监督下逐步康复。他们认为，Danny能够靠自身抵抗力及母乳辅助逐渐好转。

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两人表示，正物色合适的西医及中医师长期跟进Danny的健康情况，重申无意挑战现代医疗，只希望在中西医体系下寻找较低入侵性而有效的治疗方案，以减低不必要的医疗风险，并希望社署重新考虑保护Danny的安排。