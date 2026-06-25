Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Save Lily｜非常父母称Lily未有遣返安排 瑞典拟将抚养权转移至当地夫妇

突发
更新时间：05:05 2026-06-25 HKT
发布时间：05:05 2026-06-25 HKT

「Save Lily」事件有新进展。「非常父母」曾先生及关小姐周三（25日）凌晨向《星岛头条》表示，已接获瑞典移民局通知，确认当局已就Lily遣返事宜与中国驻瑞典大使馆取得联络并展开对话，但仍未有遣返Lily回港的计划。

社福局：Lily已融入瑞典生活

两人称，已收到瑞典北雪坪区域法院（Norrköping District Court）文件，显示法院正处理将Lily抚养权转移予一对瑞典夫妇的申请。根据法庭文件，法院主动建议以书面形式审理案件，不设公开聆讯，而当地社福部门亦已同意有关安排，并向法院申请紧急及永久转移Lily抚养权。

文件显示，林雪坪社福局认为，Lily已在瑞典寄养家庭生活两年，并已融入当地生活；加上其父母长居海外，家庭团聚机会有限，因此认为将抚养权转移至瑞典夫妇名下符合Lily的最佳利益。社福局亦指出，中国领事馆要求先进行DNA检测确认亲子关系才安排接收Lily，反映香港方面缺乏足够接收及照顾安排。

父母批令家庭关系疏离

两人重申，瑞典当局应遵从瑞典移民上诉法院于2024年9月13日作出的终审遣返令，并指出相关裁决已确认，从长远而言，让Lily在原籍地香港接受照顾，更有利其文化认同、语言发展及日后与父母和亲属建立联系。两人引述瑞典移民局评估认为，在香港的家人或家舍很可能能够满足Lily的需求，使她获得文化认同和语言归属感，从而促进她未来与父母和亲属建立联系的机会。

两人批评，遣返令生效至今已21个月仍未执行，认为长期拖延不但影响Lily作为中国公民及香港永久性居民的权利，亦令她无法与亲人接触，造成家庭关系进一步疏离。他们呼吁瑞典当局尽快执行遣返令，并希望香港入境处适时行使酌情权，协助Lily早日返港。

最Hit
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
时事热话
19小时前
港铁「背囊党」繁忙时间顶心杉惹公审 港男爆粗怒轰自私精：「除低几个站好X难？」｜Juicy叮
港铁「背囊党」繁忙时间顶心杉惹公审 港男爆粗怒轰自私精：「除低几个站好X难？」｜Juicy叮
时事热话
11小时前
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
生活百科
14小时前
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
生活百科
14小时前
警国安处搜「猎人书店」 两人涉煽动等罪被捕 包括负责人黄文萱
突发
4小时前
5岁男童患儿童癌王 硬净港妈剖白「预咗1年半打大佬」寄语家长勿轻视持续肚痛/流鼻血/发烧｜健康专访
5岁男童患儿童癌王 硬净港妈剖白「预咗1年半打大佬」寄语家长勿轻视持续肚痛/流鼻血/发烧｜健康专访
医生教室
2026-06-22 21:00 HKT
怀疑手机Google偷听？简单3步设定防窃听保私隐 Android / iOS都适用
怀疑手机Google偷听？简单3步设定防窃听保私隐 Android / iOS都适用
生活百科
16小时前
$50叹足一斤酱香鸡！$10起加配卤水鸭舌/葡挞/糖水 连锁快餐店外卖加餸优惠
$50叹足一斤酱香鸡！$10起加配卤水鸭舌/葡挞/糖水 连锁快餐店外卖加餸优惠
饮食
13小时前
张晋亲吻举动被轰欠边界感？蔡少芬两女长得亭亭玉立 吊带裙穿搭展现青春气息
张晋亲吻举动被轰欠边界感？蔡少芬两女长得亭亭玉立 吊带裙穿搭展现青春气息
影视圈
19小时前
北上注意！ 广东爆发手足口病疫情、深圳沦重灾区 酒精对肠病毒71型无效？
北上注意｜广东爆发手足口病疫情、深圳沦重灾区 酒精搓手液对肠病毒71型无效？
医生教室
14小时前