Save Lily｜非常父母称Lily未有遣返安排 瑞典拟将抚养权转移至当地夫妇

「Save Lily」事件有新进展。「非常父母」曾先生及关小姐周三（25日）凌晨向《星岛头条》表示，已接获瑞典移民局通知，确认当局已就Lily遣返事宜与中国驻瑞典大使馆取得联络并展开对话，但仍未有遣返Lily回港的计划。

社福局：Lily已融入瑞典生活

两人称，已收到瑞典北雪坪区域法院（Norrköping District Court）文件，显示法院正处理将Lily抚养权转移予一对瑞典夫妇的申请。根据法庭文件，法院主动建议以书面形式审理案件，不设公开聆讯，而当地社福部门亦已同意有关安排，并向法院申请紧急及永久转移Lily抚养权。

文件显示，林雪坪社福局认为，Lily已在瑞典寄养家庭生活两年，并已融入当地生活；加上其父母长居海外，家庭团聚机会有限，因此认为将抚养权转移至瑞典夫妇名下符合Lily的最佳利益。社福局亦指出，中国领事馆要求先进行DNA检测确认亲子关系才安排接收Lily，反映香港方面缺乏足够接收及照顾安排。

父母批令家庭关系疏离

两人重申，瑞典当局应遵从瑞典移民上诉法院于2024年9月13日作出的终审遣返令，并指出相关裁决已确认，从长远而言，让Lily在原籍地香港接受照顾，更有利其文化认同、语言发展及日后与父母和亲属建立联系。两人引述瑞典移民局评估认为，在香港的家人或家舍很可能能够满足Lily的需求，使她获得文化认同和语言归属感，从而促进她未来与父母和亲属建立联系的机会。

两人批评，遣返令生效至今已21个月仍未执行，认为长期拖延不但影响Lily作为中国公民及香港永久性居民的权利，亦令她无法与亲人接触，造成家庭关系进一步疏离。他们呼吁瑞典当局尽快执行遣返令，并希望香港入境处适时行使酌情权，协助Lily早日返港。