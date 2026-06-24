警国安处搜「猎人书店」 两人涉煽动等罪被捕 包括负责人黄文萱

香港警务处国家安全处今日（24日）采取执法行动，搜查位于深水埗基隆街的「猎人书店」，并拘捕其负责人，分别为一名33岁女子及一名32岁男子，涉嫌违反《维护国家安全条例》第24条「出于煽动意图作出具煽动意图的作为」罪及《有组织及严重罪行条例》第25条「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」罪。据悉，被捕人包括前区议员黄文萱。《星岛头条》晚上到场了解，发现「猎人书店」重门深锁，大门未见有任何招牌，仅见阁楼仍有亮灯。

警方调查显示，该两名被捕人涉嫌于店铺内展示具有煽动意图的物品，以及出售具煽动意图的刊物，内容包括煽动他人引起对香港特区政府、司法机构及执法部门的憎恨。另外，两名被捕人亦涉嫌曾收取外国政治组织的多笔汇款资助。人员于其店铺及住所检取一批具煽动意图的物品、书籍和涉案文件。所有被捕人现正被扣留调查。

据悉，被捕人包括前区议员黄文萱。资料图片

现场所见，位于深水埗的猎人书店已经关门，铁闸落下。

据了解，猎人书店曾经出售煽动刊物《黎智英传》，以及「尊子」等反政府人士的作品。

消息指，「猎人书店」的其中一名负责人为前区议员黄文萱。她被指与另一名被捕男子于店内出售及展示具煽动意图的刊物，亦不时举办以青少年及学生作为目标对象的讲座及分享会，内容包括煽动他人引起对香港特区政府、司法机构及执法部门的憎恨。此外，黄文萱同时牵涉洗黑钱，涉嫌曾收取多笔可疑款项。

翻查资料，「猎人书店」持续售卖多本抹黑中央及特区政府、损害国家安全，以及由反政府媒体出版美化2019年黑暴的书籍，内容包含反政府意识、影射抹黑国家领导人等，例如该书店曾经出售煽动刊物《黎智英传》，以及「尊子」等反政府人士的作品，亦以书店作为进行软对抗、宣扬反中乱港主张及吸金的基地，经常邀请不同背景的反中乱港人士作所谓专题演讲，或与其他反政府商店合作举办展览、电影放映会等，大部分活动会要求参加者货款牟利。