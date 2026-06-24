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警国安处拘两男女 涉违维护国安条例 消息指包括猎人书店负责人

突发
更新时间：22:59 2026-06-24 HKT
发布时间：22:59 2026-06-24 HKT

香港警务处国家安全处于今日（24日）采取执法行动，就深水埗「猎人书店」进行搜查，拘捕1名本地女子及1名本地男子，涉嫌违反《维护国家安全条例》第24条「出于煽动意图作出具煽动意图的作为」罪，该女子另涉嫌违反《有组织及严重罪行条例》第25条「处理已知道或相信代表从可公诉罪行得益的财产」罪（俗称洗黑钱罪）被捕，警方亦于现场检取一批具煽动意图的物品、书籍和涉案文件。

据悉，被捕女子为黄书店「猎人书店」姓黄负责人。2名被捕人士于店内出售及展示具煽动意图的刊物，亦不时举办以青少年及学生作为目标对象的讲座及分享会，内容包括煽动他人引起对香港特区政府、司法机构及执法部门的憎恨，而姓黄负责人同时牵涉洗黑钱，涉嫌曾收取多笔可疑款项。

现场所见，位于深水埗的猎人书店已经关门，铁闸落下。
现场所见，位于深水埗的猎人书店已经关门，铁闸落下。
据了解，猎人书店曾经出售煽动刊物《黎智英传》，以及「尊子」等反政府人士的作品。
据了解，猎人书店曾经出售煽动刊物《黎智英传》，以及「尊子」等反政府人士的作品。

翻查资料，「猎人书店」由已解散的反政府组织公民党的姓黄前区议员开立，该书店持续售卖多本抹黑中央及特区政府、损害国家安全，以及由反政府媒体出版美化2019年黑暴的书籍，内容包含反政府意识、影射抹黑国家领导人等，例如该书店曾经出售煽动刊物《黎智英传》，以及「尊子」等反政府人士的作品，亦以书店作为进行软对抗、宣扬反中乱港主张及吸金的基地，经常邀请不同背景的反中乱港人士作所谓专题演讲，或与其他反政府商店合作举办展览、电影放映会等，大部分活动会要求参加者货款牟利。

《星岛头条》晚上到场了解，发现猎人书店已重门深锁，大门未见有任何招牌，仅见阁楼仍有亮灯。

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