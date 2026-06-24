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水警港外警区联三水警分区业界签无毒约章 跨部门联合海上救援演习拯救遇险人士

突发
更新时间：22:10 2026-06-24 HKT
发布时间：22:10 2026-06-24 HKT

水警港外警区今日（24日）举办「海上安全讲座暨无毒约章签署仪式2026」，联同水警东、西、北分区的业界代表及多个政府部门代表，携手推动海上安全及打击毒品工作，进一步加强警民合作。活动同时邀请多名讲者分享海上安全及禁毒资讯，并进行联合海上救援演习，示范拯救遇险人士的应变行动。

每年暑假均为水上活动高峰期，警方一直积极推广海上安全意识，致力确保市民能安全享受各类水上活动。另一方面，警方持续打击海上非法活动，尤其针对毒品罪行。自2012年起，水警东分区推行「无毒约章活动」，与业界建立恒常合作机制，透过情报交流，共同遏止海上毒品活动。

今年活动邀请来自水警东、西、北分区的业界代表共同签署约章，标志计划迈向新里程。活动亦提供平台，促进业界、警方及相关政府部门之间的直接交流，加强协作，进一步提升执法效能及防罪灭罪的整体能力。

活动设有多项专题讲座，包括入境事务处及海事处代表介绍游艇跨境措施及《海上安全（酒精及药物）条例》的实施成效；警察毒品调查科人员讲解最新毒品趋势；以及警察公共关系部人员介绍「好市民奖」计划，鼓励市民积极参与防罪灭罪和救援工作。

此外，多个单位进行联合海上救援演习，参与部门包括政府飞行服务队、中国香港拯溺总会、水警无人机队、水上电单车队及警犬队，充分展示跨部门之间的协作能力及专业应变水平。警方表示，自2023年引入水上电单车以来，已进行90次救援行动，成功救起60人，显著提升在浅水区的救援效率。

警方强调，未来将继续透过跨部门协作及与业界保持紧密联系，全面守护香港海域安全，并呼吁市民及业界支持「无毒约章」，携手缔造安全、无毒的海上环境。除此之外，警方亦向业界积极鼓励参与户外活动人士安装「HKSOS」手机应用程式，当市民进行户外活动时，若不幸遇到意外，系统能自动侦测，并将求救者准确位置发送给警方，大大协助缩短搜救时间，减少伤亡事故的发生。

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