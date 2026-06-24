惩教署办视像招聘会 助在囚人士释前规划更生路

惩教署今日（6月24日）再次举办「爱心雇主」视像招聘会，约50名来自8个惩教院所并于3个月内获释的在囚人士参与。招聘会提供的职位空缺涵盖餐饮、建造、工程、健康护理及零售等多个行业。

惩教署自去年起举办「爱心雇主」视像招聘会，安排即将获释的在囚人士与雇主透过视像会议进行求职面试。雇主于旺角、筲箕湾及沙田的惩教署多用途家庭及更生服务中心，透过视像形式与身处不同院所的在囚人士进行面试。招聘会让雇主能于短时间内与多名即将获释的在囚人士面试，同时让在囚人士能在释前应征心仪工作，为日后离开院所重投职场作好准备。视像招聘会不单便利雇主，亦协助在囚人士尽快重投社会，实现双赢局面。

招聘会让雇主能于短时间内与多名即将获释的在囚人士面试，同时让在囚人士能在释前应征心仪工作。

惩教署自去年起举办「爱心雇主」视像招聘会，安排即将获释的在囚人士与雇主透过视像会议进行求职面试。

惩教署今日再次举办「爱心雇主」视像招聘会，约50名来自8个惩教院所并于3个月内获释的在囚人士参与。

视像招聘会是「爱心雇主」计划下的重点活动之一。该计划旨在建立一个互动就业配对平台，将雇主提供的职位空缺及最新就业资讯传递给在囚人士，并安排不同形式的面试，为即将刑满获释的在囚人士提供受聘机会。

惩教署会继续与社会各界持份者紧密合作，除了举办就业配对活动，亦会为在囚人士提供不同行业的最新资讯，并开办市场导向的职业训练课程，协助他们考取市场认可的资历，全面提升释后就业能力，共建更包容共融的社会。