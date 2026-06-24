素海霖任外围赌网代言人 涉事网站移除全部影片及宣传相片

有在境外注册的外围赌博网站，聘请港产AV女优素海霖（绘丽奈，Erena）任代言人，更出动千万名车，以MV手法拍摄香车美宣传外围网站，4日前更将影片放上YouTube播放。《星岛申诉王》报道后，相关影片今日(24日)晚上已下架，而涉事外围网站也移除了素海霖代言的所有宣传相片。

素海霖任赌博网特邀女神

记者昨日(23日)登入该赌博网站，首页已经出现素海霖的大头照宣传横额，更介绍素海霖是2026至2027年网站特邀女神。这个外围网站除了主力提供体育博彩外，亦有其他网上赌场，老虎机，电子竞技等等各类形式赌博。至于惯常吸引赌客的手法亦大同小异，包括开户送钱，充值加乘，回佣，包赔单等等，务求以各种形式优惠，吸引赌客进场。

据了解，该赌博网站声称在马来西亚合法注册。警方发言人回复，根据《赌博条例》（第148章），除由获授权营办者举办的受规管赛⾺及彩票、在持牌场所内进⾏的赌博活动（如麻将馆），以及法律豁免的其他活动外，所有形式的赌博均属违法。这包括透过任何途径（包括网上平台）进行的投注及收受赌注。该条例亦适用于身处香港境内的人士所下的赌注，不论有关平台的伺服器设于本地还是境外。⼀经定罪，投注相关罪⾏的最高刑罚为监禁9个月及罚款5万港元；而涉及收受赌注或组织非法赌博的罪行，最高刑罚为监禁7年及罚款500万港元。

至于社交媒体出现的非法赌博宣传广告，警方亦会要求相关服务供应商将讯息移除。

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