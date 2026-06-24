深水埗惊现1.5米长鳄鱼 匿杂物底其中一只脚受伤 爱协到场检走

深水埗发现鳄鱼。今日（24日）中午12时许，警方接获报案，指大埔道54号一楼阳台位置出现一条疑似鳄鱼。警方及爱护动物协会到场，最后成功将鳄鱼捕捉，稍后交由渔护署处理。

据了解，涉事鳄鱼为暹罗鳄，大约1.5米长，昨日（23日）晚上9时左右，居于1楼的姓许男户主突然听到阳台传出巨响，但未有理会，直到今早见到阳台有一只巨型爬虫类动物，未知是蜥蝪还是鳄鱼，于是报警，警方正调查事件。

爱协：其中一只脚疑受伤 估计鳄鱼未成年

爱协其后于社交平台专页发文，指爱协派出数名督察，带同合适装备到场协助，其后发现鳄鱼匿藏在住宅单位平台的杂物下。经评估现场情况后，督察成功用套索同长网，将牠安全捕捉。

爱协指现场所见，鳄鱼其中一只脚怀疑受伤，原本爱协在现场等候渔农自然护理署接收及跟进，不过基于动物受伤情况及福利考虑，决定先将鳄鱼送往爱协青衣中心，作进一步检查同照顾。现时该条鳄鱼仍留在青衣中心，等候渔护署安排接收及处理。

其后爱协兽医为鳄鱼进行初步检查及X光检验，发现该条鳄鱼体型较细，长约一米多，估计是未成年的暹罗混种咸水鳄。

爱协提醒鳄鱼属于危险野生动物，私人饲养不单非常危险，亦可能涉及违法。即使是幼年个体，随住成长，亦会对人及其他动物构成严重威胁。爱协呼吁市民，切勿饲养鳄鱼等危险野生动物作为宠物。如果发现怀疑有人非法饲养，或者有相关动物受伤、被弃置，甚至在社区出没，请保持距离，切勿自行处理，并立即报警或通知相关部门跟进。