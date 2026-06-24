深水埗惊现1.5米长暹罗鳄 疑从高处直堕阳台 爱协出动套索长网成功捕捉

深水埗发现鳄鱼。今日（24日）中午12时许，警方接获报案，指大埔道54号一楼阳台位置出现一条疑似鳄鱼。警方及爱护动物协会到场，最后成功将鳄鱼捕捉，稍后交由渔护署处理。

据了解，涉事鳄鱼为暹罗鳄，大约1.5米长，昨日（23日）晚上9时左右，居于1楼的姓许男户主突然听到阳台传出巨响，但未有理会，直到今早见到阳台有一只巨型爬虫类动物，未知是蜥蝪还是鳄鱼，于是报警，警方正调查事件。至晚上，警方再到上址调查，并登上天台以了解鳄鱼堕楼的原因。

爱协：其中一只脚疑受伤 估计鳄鱼未成年

爱协回复《星岛头条》查询时表示，今日中午约1时，警方致电爱护动物协会热线，表示有市民于深水埗大埔道一住宅楼宇发现一条鳄鱼并受伤。爱协派出数名督察，带同合适装备到场协助，其后发现鳄鱼匿藏在住宅单位平台的杂物下。经评估现场情况后，督察成功用套索同长网，将牠安全捕捉。

爱协指现场所见，鳄鱼其中一只脚怀疑受伤，原本爱协在现场等候渔农自然护理署接收及跟进，不过基于动物受伤情况及福利考虑，决定先将鳄鱼送往爱协青衣中心，作进一步检查同照顾。现时该条鳄鱼仍留在青衣中心，等候渔护署安排接收及处理。其后爱协兽医为鳄鱼进行初步检查及X光检验，发现该条鳄鱼体型较细，长约一米多，估计是未成年的暹罗混种咸水鳄。

根据爱协提供的影片所见，涉事鳄鱼初时匿藏于杂物下方，瑟缩一角，当爱协督察企图用套索捕捉时，牠突然张口反抗。经过一轮苦战后，爱协督察合力将鳄鱼放入长网内，但鳄鱼非常「生猛」，不断挣扎。

爱协提醒鳄鱼属于危险野生动物，私人饲养不单非常危险，亦可能涉及违法。即使是幼年个体，随住成长，亦会对人及其他动物构成严重威胁。爱协呼吁市民，切勿饲养鳄鱼等危险野生动物作为宠物。如果发现怀疑有人非法饲养，或者有相关动物受伤、被弃置，甚至在社区出没，请保持距离，切勿自行处理，并立即报警或通知相关部门跟进。

渔护署：将就鳄鱼来源作进一步调查

渔护署表示，今日下午接到警方转介，指有市民报告于深水埗一住宅单位露台内发现一条鳄鱼。爱护动物协会人员到场将鳄鱼检走，人员其后由爱护动物协会接收该条鳄鱼。经初步检查，该条鳄鱼长约 1.5 米，品种仍有待进一步确定，署方将就鳄鱼的来源作进一步调查。

渔护署强调所有鳄鱼均属《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录 I 或 附录 II 动物。根据《保护濒危动植物物种条例》（第586章），除非获得豁免或另有规定，管有附录 I 或附录 II 物种须领有管有许可证或相关文件证明动物来源。署方提醒巿民，在没有相关许可证或未获豁免情况下进口、出口、再出口或管有鳄鱼均属违法。