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青砖围夺命工伤｜65岁男工人遭机器压毙 警改列误杀拘两男 稍后交代案情

突发
更新时间：17:56 2026-06-24 HKT
发布时间：17:56 2026-06-24 HKT

屯门青砖围上周三（17日）发生一宗工业意外，一名65岁姓陈男工人于回收场工作期间疑被机器压到腹部，初时仍然清醒，惟送院治疗后证实不治。案件交由屯门区警区重案组跟进调查，拘捕两名男子，并将案件改列「误杀」。警方稍后交代案情。据了解，被捕两名男子分别为男驾驶员及男管工。

死者儿子早前接受《星岛头条》访问时表示，父亲任职吊机操作员十多年，做事尽责，在他眼中，父亲是一名好爸爸，默默为头家付出一切。他更透露父亲本来可以逃过一劫，母亲打算提早做节，要求父亲不要开工，一家三口过节，但父亲拒绝，声称：「有吊柜要上，同事处理唔到，我要返工」。

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