青砖围夺命工伤｜65岁男工人遭压毙 警改列误杀拘管工及挖泥车操作员

屯门青砖围上周三（17日）发生一宗工业意外，一名65岁姓陈男工人于回收场工作期间疑被机器压到腹部，初时仍然清醒，惟送院治疗后证实不治。案件交由屯门区警区重案组跟进调查，拘捕两名男子，并将案件改列「误杀」。

警方指现场为一个营运超过6年的私人废物回收场，主要处理纸张及铜铁废物，占地约20万尺。死者为一名获受聘的挖泥车操作员，于涉事回收场工作6年，警方经深入调查，相信案发时有一名男工人操作挖泥车，不慎撞到正在车后处理杂物的死者。

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警方其后联同政府化验所人员于现场搜证，经法医进一步检验后，发现死者腹部位置曾受重物撞击，导致内出血而死亡。死者腹部伤势位置与现场挖泥车高度吻合，警方相信今次事件，涉及操作人员的疏忽及现场管理层监管不力导致悲剧。

警方今日（24日）将案件改列作「误杀」，重案组探员于同日拘捕一名51岁挖泥车操作员，涉嫌未持有有效挖泥车操作证明书，另拘捕一名29岁管工，涉嫌知道挖泥车操作员没有持有有效挖泥车操作证明书，仍容许他在回收场内操作机械。二人现正被扣留调查，不排除会有更加多人被捕。据了解，被捕的51岁挖泥车司机原先为地盘杂工，而死者则为全职挖泥车操作员，以日薪计算，送院时腹部有一条瘀伤及手有擦伤。

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屯门警区总督察（刑事）庄婉娜表示，案发当日劳工处曾有派员到场调查，并随即向涉事回收场发出「暂时停工通知书」。警方将会继续联同劳工处作深入调查，并适时向律政司征询法律意见。若发现涉及人为疏忽、违反安全条例或刑事成分，警方重申必定会依法追究相关人士的刑事责任。

死者儿子早前接受《星岛头条》访问时表示，父亲任职吊机操作员十多年，做事尽责，在他眼中，父亲是一名好爸爸，默默为头家付出一切。他更透露父亲本来可以逃过一劫，母亲打算提早做节，要求父亲不要开工，一家三口过节，但父亲拒绝，声称：「有吊柜要上，同事处理唔到，我要返工」。