旺角玩具店不出货拒退款 海关接26人举报涉款近10万元 41岁男东主涉违商品例被捕

日前有传媒报道，有模型迷于旺角一间实体玩具精品店订购模型，却被对方拖延出货、拒绝退款，并以各种理由推搪，警方其后以涉嫌诈骗拘捕一名41岁男东主。至今日（24日），海关表示拘捕一名模型及玩具零售商男东主，涉嫌在售卖模型及玩具的过程中作出不当地接受付款的营业行为，违反《商品说明条例》。

海关表示早前接获多宗举报，指有人于两间实体店铺和其相应的网店销售模型及玩具时，在接受客人付款预订货品后，未能于指定日期或合理时间内向客人供应订购的货品，亦未有适时安排任何退款。截至昨日（23日），海关接获的举报涉及26名客人和57件玩具产品，涉及款项共约9.8万元。

经调查后，海关人员昨日拘捕一名41岁怀疑涉案男子，为该两间位于旺角涉事店铺的男东主，案件仍在调查中，而被捕男子现正保释候查。海关提醒商户遵守《条例》的规定，而消费者于购买商品时亦应光顾信誉良好的商户。《星岛头条》今日下午到涉事玩具店了解，发现店舖如常运作，店内仅有一名职员工作。被问到有关事件时，职员表示没有回应，又指店东「唔喺度」。

根据HOYTV电视节目《一线搜查》报道，涉事玩具店的标示价格比坊间平两成至三成，有模型迷因此落叠订货，并全数付款，讵料对方却「一拖再拖」不肯出货。苦主其后要求退回部份款项，初时玩具店愿意退回部份款项，同时建议「以货换货」。苦主无奈同意，但玩具店态度急转直下，拒绝退款，甚至表示「现在唔会同你争拗，任何嘢直接到法庭讲」。警方经调查后以涉嫌诈骗拘捕一名41岁男子。