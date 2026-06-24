荔景邨夫妇命案｜七旬继父用充电线上吊 留医5日不治

葵涌荔景邨上周五（19日）揭发命案，一名女子趁端午节到其父母住所探望时，发现其78岁母亲躺卧床上昏迷，有被铺盖着头部，送院抢救后不治。另外，70岁姓黄继父亦被发现在寓所内以数条电话充电线上吊自缢，送院抢救后情况一直危殆，延至今日（24日）下午4时08分不治。

现场为荔景邨风景楼一单位，消息指，涉事夫妇居于上址多时，由于年事已高，两人均有「三高」（高血压、高血糖、高血脂）问题；女事主虽非行动不便，但甚少外出。两人的女儿则甚为孝顺，虽然并非同住，但几乎每日都会到来照顾父母，昨日女儿趁端午节到访，上门时揭发事件。警方在案发后，将案件暂列作「送院时死亡及企图自杀 」。