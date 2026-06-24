放债集团勾结洗黑钱家族 招揽少年收数行动组 警拘29人 年纪最细14岁

警方发现一个非法高利贷集团勾结 「家庭式」洗黑钱集团，以高息借贷手法逼受害人还钱后，将压榨的款项交予洗钱家族，集团会以港币1万港元至1.5万元报酬，诱骗心急想「赚外快」人士开立银行傀儡户口以便洗黑钱，洗钱家族每月处理黑钱提款额高达100万至200万港元，令人诈舌。犯罪集团更在幕后直接操纵一个青少年非法收数行动组，年纪最细只有14岁，部分更身穿校服淋红油。警方搜证后于6月17至23日展开行动「寒殿」打击高利贷及及电话诈骗，成功瓦解该个组织严密及跨地区的犯罪集团。行动中，警方拘捕17男12女，年龄介乎14至70岁。

东九龙总区重案组总督察邬凯宁讲述案情时表示，该区一连七日展开代号「寒殿」打击高利贷及及电话诈骗的执法行动。警方以情报为主导，同时透过锐眼计划对闭路电视进行分析，成功瓦解一个组织严密及跨地区一条龙式的犯罪集团。

集团为逃避警方的追捕，将不同工序拆分，并采取零物理接触的隔离手段操控营运，他们在荃湾设立三个隐蔽的据点，首先犯罪集团在第一个据点，经营非法高利贷电话营运中心，随机致电不同受害人，讹称为持牌财务公司，诱使受害人借钱，更恶劣是利用借贷人提供的个人资料，在受害人清还款项的同时，针对其家人进行电话诈骗，造成二次伤害。

另外，犯罪集团与一个家庭式洗黑钱集团互相协作，该个洗黑钱家庭利用自己住宅与及邻近一个工厦单位作为据点，去处理犯罪得益，由不同家庭成员去操控傀儡户口，犯罪集团同时利用年轻人想揾快钱心态，招揽及操控青少年去组成前线的收数行动组，进行淋红油等刑事毁坏等暴力收债行动。

整个行动中警方共拘捕29人，包括多名有三合会背景的骨干成员、洗黑钱集团成员、傀儡户口持有人以及非法收债行动组作员，被捕人包括17男12女，年龄介乎14至70岁。行动期间，警方检取洗黑钱集团约30万元现金，相信疑犯当时正准备资金转移。

谭浩然高级督察续称，东九龙总区重案组第一队探员于今年年初，留意到有一种新型的高利贷连同电话诈骗模式。经过深入调查，在实际运作上，有关犯罪团伙的电话营运中心会假扮成合法的放债公司。集团会用随机致电方式接触受害人，假扮财务专家，在受害人口中套取重要资讯，其中包括受害人职业、还款能力、以至家人的详细资料，所有资料会记录在目标名单上，其后再就受害人及其亲友的财务情况作出评估。

一开始不法分子会先提供小额贷款，但就会巧立名目，扣除不合理的手续费，同时在短时间之内，大约4至7日，再收取高达本金百分之25至50的高昂利息。当借贷人无办法如期还利息时，集团就会强迫受害人接受条款更加严苛的贷款，诱骗他们借新数还旧数，即俗称「数冚数」，令到受害人债台高筑。贷款实际年利率可以高达百分之450至3,000。

当受害人陷入绝路，有关集团亦不会轻易放过受害人，而会启动第二重虚假债务重组诈骗，针对受害人及其亲友进行二次伤害。此时不法分子会直接打电话予受害人的父母或者亲友，声称受害人有大笔未清还款项。不法分子利用亲人的惊慌、想尽快息事宁人心理去实施心理威吓，同时派出前线非法团伙进行淋红油及传送恐吓讯息等非法收数活动，令受害人整个家庭受到严重的精神及财务伤害。

不法分子甚至会假称可以协助受害人进行债务重组，但在收取高昂费用后，就会即刻假装无联络过，逼受害人再度还款，实施极其恶劣的多重压榨。

上周警方突击搜查一个位于荃湾工厂区单位、大约 1,300 平方呎的电话营运中心时，在现场检获大量电话及储值卡、电脑，以及大量放数及诈骗剧本、贷款申请表。

警方经深入调查后更发现，犯罪集团对内部员工进行洗脑式训练，管理层会要求内部员工亲手写低短中长期目标，将每日俗称cold call的成功率指标化。主脑更会要求员工每日分享新闻以练习说话技巧，练习怎样用更流畅、更具说服力的语调去博取受害人信任，手法可以说是非常专业而且极之狡猾。

卢业威高级督察讲述该家庭式洗黑钱集团运作模式时表示，集团由核心骨干成员进行高度封闭式管理。单位核心管理人是一对孪生兄妹，并由他们的父亲及兄长在背后协助整个运作。

他们分工非常精细，集团会以港币1万港元至1.5万元报酬，诱骗心急想「赚外快」的人士去开立本地银行傀儡户口。随后，骨干成员会亲自驾驶私家车，或者调配车手到新界及九龙东各区的自动柜员机，进行密集式现金提款。该中心每个月处理的黑钱提款额平均有100万至200万港元。

探员在搜证期间，发现多名可疑人士在不同时段进出该工业中心的单位。骨干成员会指示车手，将提现的犯罪得益送往其他地方，甚至利用虚拟资产加密货币去协助将资金洗白，其中一个被捕人在落网前正在运送金钱去进行虚拟货币交易。在同步突击搜查之中，警方于上述第二个犯罪工厦单位、犯人寓所及涉案车辆内，成功截获大约30万港元现金、大量电子设备、SIM 卡、帐簿以及大批不属于被捕人的银行卡。

此外，根据警方调查发现，有关集团更在幕后直接操纵一个青少年非法收数行动组。行动中拘捕多名年纪只有 14至15岁的少年，他们涉嫌于全港各区进行至少6宗淋红油的刑事毁坏案件。最令人担心是，部分被捕人在犯案时身穿校服、三五成群一同犯案，警方拘捕他们后，亦成功检获其犯案时穿著的校服，其中有人当时穿著的鞋上面亦沾有红油。犯罪集团完全利用年轻人想揾快钱心态，将暴力工序外判，目的想自己藏在幕后，让年轻人冲上前线承担严重的法律后果。

邬凯宁总督察因应今次行动所揭露的犯罪手法，加上现时正值6月尾临近暑假，警方借此向市民发出有关呼吁：

第一，年轻人切勿误堕暑期工陷阱，沦为犯罪集团的替死鬼。现时不法分子经常在社交平台以「揾快钱」或「短期暑期工」作招徕，于网上招揽年轻人，加入收数行动组负责恐吓或刑事毁坏。

第二，家长需要加倍留心。刑事毁坏及洗黑钱是极度严重罪行。刑事毁坏最高可以被判处监禁 10年；而洗黑钱一经定罪，最高更可以被判处监禁14年及罚款500万港元。家长在暑假期间必须多加留意子女动向，多关心及沟通，灌输正确法治观念，避免他们因为一时贪心、想揾快钱而抱憾终生。

第三，市民如果遇到任何自称持牌放债公司的人透过电话推销贷款，切勿轻信。市民借贷之前必须亲自核实对方的放债人牌照，切勿向不良财务公司提供任何个人及家人资料。最后，警方呼吁市民，如有疑问应立即报警求助，或者致电警方防骗易热线 18222 查询。