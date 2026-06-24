新蒲岗崇龄街哥基犬窗外「企跳」 吓煞街坊报警

新蒲岗有狗只攀出窗外，吓煞街坊。今日（24日）早上约10时，崇龄街80至90A号大厦楼上一单位外墙，一只哥基犬被发现站于窗外的冷气机机顶上，险象环生。有居民担心牠会堕楼，于是通知消防及报警求助，其后陆续再有居民报案。

事发其间，大批网民亦在网上求救，问及「有冇人识屋主」，呼吁居民寻找狗主，赶回单位救狗。网民忧心忡忡，直指「生命无take two」，又估计「冇开冷气只开窗，狗狗可能觉得热」，故站在窗外「想出嚟唞气」。有网民又劝狗主，「窗边唔好放任何家私，唔好俾佢踏脚爬到出窗」、「装返个窗花就解决到啦！」

幸救援人员最后赶到现场，发现哥基犬已返回屋内。事件中哥基犬并无受伤。

崇龄街一只哥基犬被发现身处窗外，险象环生。fb香港交通及突发事故报料区图片

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