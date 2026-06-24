上环劫案｜无业汉报称被劫20万港元 疑自导自演 与同党齐被捕

前日（22日）晚警方接报指一名本地男子报称在上环近东来里街头，被3名陌生的非华裔男子劫走一个载有约20万元现金的斜揹袋。警方经深入调查后，昨（23日）晚以「行劫」罪拘捕1名40岁非华裔男子。与此同时，警方发现报案人事前曾与其中一名劫匪有紧密电话联络，与他向警方所述不认识匪徒的说法大相迳庭，明显刻意隐瞒，警方同时以「误导警务人员」罪拘捕报案人，正调查他与疑犯的关系。

中区警区重案组第二队案件主管侦缉督察黄展浩讲述案情时表示，前日（22日）晚上11时许，警方接获一名37岁报称无业的本地男子报案，声称途经上环东来里后巷时，被三名不知名的非华裔人士抢去一个装有20万港币现金的斜孭袋，他在反抗期间受轻伤。

中区警区接报后，作出深入调查，经锐眼计划翻查大量闭路电视后，警方成功锁定部分疑犯，并于昨日（23日）晚上，在旺角拘捕一名年约40岁涉案的非华裔男子，现正被扣留调查。

同一时间，警方调查亦发现报案的事主在报案时的讲法，与警方实际调查的事实存在好大分歧。虽然他在报案时明确表示他并不认识该三名行劫他的贼人。但警方调查发现，案发前报案人实际与其中一名疑犯有紧密的电话联络；明显报案人报案时刻意隐藏有关事实，误导警务人员。警方亦随即展开拘捕行动，昨日晚上于铜锣湾拘捕该名报案人，涉误导警务人员。



到目前为止，警方调查相信该宗并非一宗随机劫案，案中所谓受害人亦非如他所讲不认识案中疑犯。至于他们的关系，警方仍调查中。而究竟涉案的斜孭袋内现金的数量，有关款项是否涉及非法活动的犯罪得益，以及资金来源，警方仍然调查中。而案件仍然有在逃人士，警方拘捕行动仍然持续。

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