撞车碰瓷党｜案件累积500宗 涉1.35亿元 再拘捕多11名申索人 早前涉案夫妇落案被控20罪

新型「撞车碰瓷党」惹各界关注，有司机在发生轻微交通事故后一段时间，被人无理追讨「天价」赔偿。警方早前接获报案，经调查后展开行动，先后拘捕25人，包括申索人、涉案律师楼职员、医生等，有关这类交通意外索偿诈骗案件，至今已累积达500宗，涉及金额达1亿3500万港元。警方经进一步调查后，昨(23日)展开新一轮行动，再拘捕多11名申索人，而上次拘捕的一对涉案夫妇，已被落案起诉10条「欺诈罪」、「企图欺诈罪」及10条「妨碍司法公正罪」，明日（25日）于东区裁判法院提堂。

商业罪案调查科署理警司卢爱健讲述案情。杨伟亨摄

警方于昨日再拘捕11人。杨伟亨摄

商业罪案调查科署理警司卢爱健讲述案件最新进展时表示，今年1月起，警方持续接获香港保险业联会、多间保险公司及市民报案，指有人在交通意外索偿中进行诈骗行为，至今已累积达500宗怀疑个案，涉及金额达1亿3500万港元。当中约320宗个案，与同一间律师楼有关，警方高度关注案件，并自2月开始进行两轮行动，拘捕共25名涉案人士，亦突击搜查相关律师楼。

昨日警方进行另一轮拘捕行动， 共拘捕11名涉案人士，包括8男3女，年龄介乎28至47岁，他们报称职业包括工程师、地产代理、运动教练等。其角色全是申索人，最高申索额为140万港元。其犯罪手法与以往被捕的申索人类似，包括讹称病假期间失去工作收入，以及提供一些虚假文件等。有关被捕人现正被警方扣查。有关申索人都是早前发生交通意外后，经朋友介绍或网上群组，而认识涉案律师楼，至于是申索人本身想作虚假申索，抑或是律师楼引导，是警方调查的重点。

就较早前所被捕的人士，经警方深入调查，警方已在今个月落案起诉两名申索人，他们为一对本地夫妇，分别报称为的士司机及护士，他们申索的个案高达22宗。警方调查发现他们曾经使用虚假文书，包括车房维修单据及收入证明以骗取索偿金额。警方共落案起诉两人10条「欺诈罪」及「企图欺诈罪」。

此外，因为他们循民事诉讼程序提交虚假文件，所以两人亦都被控共10条「妨碍司法公正罪」。两名被告将在明日(25日)于东区裁判法院提堂。警方会继续全方位打击有关「新型碰瓷党」诈骗案，不排除稍后会陆续作出拘捕及起诉行动。

最后，警方再次提醒市民，如使用欺诈手段并意图诈骗，即干犯香港法例第210 章《盗窃罪条例》第16A条「欺诈罪」。而若涉及向法庭提交虚假文件、作出失实陈述，更可能触犯普通法中的「妨碍司法公正罪」。上述罪行均属严重刑事罪行，一经定罪，最高可被判处监禁14年。市民切勿以身试法。