有片│两米蛇闯深水湾泳滩「跳海」逃脱 泳客失声尖叫 网民笑称：条蛇仲惊过你
更新时间：13:14 2026-06-24 HKT
发布时间：13:14 2026-06-24 HKT
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周日（21日）中午深水湾泳滩有巨蛇出没，网上流出影片，显示一条约2米长的蛇在沙滩上不断游走。当时泳滩上人头涌涌，泳客见状都惊惶失措，登时尖叫声四起，纷纷走避。事件惊动警方及消防员到场，人员与救生员等在场戒备。只见该条大蛇亦怀疑受惊，不断窜逃，最后慌不择路直奔海边，游进海中失去影踪。
据了解，当日该条蛇原本匿藏在大树上，但被人发现，其后牠由树上跌下闯进泳滩。网民看毕片段留言笑称：「唔知以为见到恐龙，嘈喧巴闭」、「条蛇根本仲惊过你」，又打趣说该条蛇「堕海」、「蛇都要游龙舟水」。
警方表示，周日中午12时接获康乐及文化事务署职员报案，指一条约2两米长的蛇在深水湾泳滩的树上。人员到场确认牠的位置，并召「蛇王」协助，惟其后被牠逃脱。
港九拯溺员工会呼吁市民前往海边休憩、游玩及游泳时，如果发现蛇类及各类野生水陆生物，务必保持安全距离，切勿伸手触碰、围拢上前接近。
工会指野生生物受到滋扰便会自卫反击，一旦被咬，有机会造成伤口感染甚至中毒。如发现大型野生动物出没，不要自行处理，尽快通知有关部门跟进，远离危险，安心进行户外活动。
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