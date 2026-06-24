黄大仙竹园道水务署工地 男工遭松脱铁钩击伤头昏迷送院

今日（24日）早上近10时半，警方接获报案，指黄大仙竹园道鹏程苑外有一名男子昏迷倒地。救护员赶到，将事主送往伊利沙伯医院抢救。警方将案件列作「工业意外」。

消息指，黄男（59岁）为一名水务署外判工人，今日他在一个离地约5至6米深的水务署工程工地工作，负责地底水管铺设工程。当时他身边有一台机器，上面有一个铁钩以用作拉动水管，惟机器启动后，铁钩突然松脱并击中他的头部。

据知，黄男被送往医院抢救后，医生经检查后，证实他右脸及左手有裂伤，肝及肾亦有挫伤，治疗后暂时没有生命危险。

水务署回复查询时表示，今（24日）上午约9时45分，该署一名承建商工人在黄大仙竹园道一个水务署工地进行安装水喉工程时受伤，被送往伊利沙伯医院治理。该署已要求承建商停止有关工作并进行安全检查，同时责成承建商就意外展开深入调查。署方亦会全力协助相关部门调查。